Гормональная перестройка организма в подростковом возрасте очень неприятно сказывается на коже подростка. Из-за усиленной работы сальных желез кожа становится жирной и предрасположенной к появлению прыщей. Но с этим можно справиться, имея лишь самый необходимый набор средств для ухода за кожей и немного времени. Как ухаживать за кожей в подростковом возрасте? Об этом подробно рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Уход за кожей в подростковом возрасте

Так как очищению кожи стоит уделить особое внимание, то первыми идут средства для умывания. Это, конечно же, различные гели и пенки для умывания. Пользоваться стоит ими утром и вечером. Эти средства отлично очищают кожу и ухаживают за ней.

После очищения не стоит забывать и об увлажнение кожи, так как это немаловажно. Отлично подойдут средства, в составе которых есть аминокислота бетаин, она хорошо увлажняет кожу. Так же лучше использовать кремы с легкой текстурой.

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Для питания кожи можно использовать маски, которые можно изготовить самостоятельно или купить. Делаются они довольно просто и не требуют каких-то дорогостоящих ингредиентов. Такие маски можно делать пару раз в неделю, и этого будет вполне достаточно.

Нежная кожа подростка постоянно нуждается в защите. Летом от солнечных лучей поможет солнцезащитный крем, а зимой специальные средства, защищающие от холода.

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Советы по уходу за кожей подросткам

Никогда не заниматься самолечением, а обращаться за помощью к дерматологу или косметологу. Иначе состояние кожи может еще сильнее ухудшиться. Не ограничиваться наружным уходом за кожей. Очень важно и внутренне состояние организма, так как большинство проблем может возникать из-за нарушения работы каких-то процессов. Чтобы обеспечить хорошее функционирование организма, нужно следить за питанием, оно должно быть сбалансированным, стоит уделить внимание кисломолочным продуктам, свежим овощам и фруктам, а также заниматься спортом. Не нужно злоупотреблять декоративной косметикой. Всегда держать в чистоте одежду и вещи для индивидуального использования. Чтобы сохранить молодость и красоту кожи, необходимо начинать ухаживать за ней как можно раньше. Но и подходить к этому занятию стоит со всей ответственностью, в противном случае можно только усугубить ситуацию.

Выполняйте эти простые правила, и ваша кожа обязательно будет вам благодарна, а также вы сможете сохранить молодость на долгие годы.

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