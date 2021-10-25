Думаете, что выбрать пижаму проще простого? Никак нет! Поиск правильного стиля пижамы иногда похож на поиск нового вечернего платья. А все потому, что наше ночное белье оказывает большое влияние на качество сна. Мы совместили самые важные требования к качеству с главными трендами 2021 года. Больше о пижамах, которые стоит купить, — читайте в материале.

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Начать нужно с того, что пижамы должны быть простыми, функциональными, но при этом создавать ваше настроение. Если вы ищете новую пижаму, то обратите внимание на такие важные моменты, как:

Комфорт

Тщательно продумайте, какими свойствами должна обладать ваша пижама. Должна ли она быть теплой, иметь карманы? Кнопки? Вы предпочитаете воротник или круглый вырез? Важно проверить резинку, чтобы она не была слишком тугой. Или, может быть, вы предпочтете завязки? Одежда для сна — часть вашего режима, поэтому комфорт — главный приоритет.

Материал

Ночное белье шьют из разных материалов. Тщательно подумайте, какой материал лучше всего подходит вашему образу жизни. Хлопок, например, легкий и дышащий, поэтому он широко используется. Но несомненно, самый благородный выбор — шелк. Легкий материал состоит из натуральных волокон. Он скользит по коже и создает ощущение особой роскоши. Это действительно оправданное вложение, поскольку шелковые пижамы не раздражают кожу и их можно носить при любой температуре. Но если мы говорим о стиле, то такой выбор всегда будет в точку. Попробуйте отдавать предпочтение галантному шелку без внедрения кружева. Такой комплект прослужит намного дольше.

Крой

Особенно важно, чтобы пижама хорошо сидела, поэтому стоит уделять пристальное внимание размеру и крою. У женщин разные типы телосложения, поэтому выбирайте крой, который будет немного свободен на вашем теле.

Стиль

Кто сказал, что ночное белье не может быть стильным? Модных цветов так много, что пижама умело подчеркнет вашу индивидуальность. В 2021 году в тренде монохромные изделия либо игра оттенков разных элементов. Например, верх коричневый, а низ — бежевый. Важно, чтобы тона гармонично сочетались.

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