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Лунный календарь садовода-огородника на октябрь 2021

25.10.2021

В октябре 2021 года Луна располагает к огородным делам. Почти все дни обещают быть благоприятными, но есть пять дат, когда не стоит нарушать покой земли и растений. Мы составили лунный посевной календарь садовода на октябрь, с которым вы сможете сверяться. Подробнее ― в материале.

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Октябрь идеально подходит для сбора корнеплодов. Большинство дней являются благоприятными для садово-огородных занятий, но есть 9 из них, когда стоит особо приложить усилия ― они принесут самые большие результаты.

В октябре на новолуние и полнолуние приходятся самые неблагоприятные дни для земледелия. 

С 1 по 5 октября

Луна будет убывающей. Удачное время для прополки и удаления сорняков, удобрения участков и укрепления поддерживающих конструкций. Однако дни не очень влияют на плодородие.

5 и 6 октября

Неблагоприятные дни для посевных работ. 6 октября ― новолуние, рекомендуется не беспокоить растения. Они очень уязвимы в течение 2–3 дней.

С 7 по 19 октября

В эти дни будет растущая Луна, благоприятная для посадки корнеплодов. Стоит уделить внимание чесноку, любым видам цветов. В то же время не рекомендуется что-либо делать с корнями уже растущих растений и как-либо их обрезать. Особенно благоприятными будут 16–19 октября ― эти дни самые плодородные, подходят для посева и посадки овощных культур.

20 октября

Во время полнолуния не рекомендуется работать с растениями ― лучше дать им отдохнуть, адаптироваться.

С 21 по 31 октября

Время убывающей Луны, 28 октября ― последняя четверть. Большая часть дней пройдет под малоплодородными знаками зодиака. Стоит заняться уборкой корнеплодов, вспахиванием, глубокой перекопкой и удобрением. В последние дни месяца можно посеять растения в теплицах. Не рекомендуется заниматься пикировкой и пересаживанием. 

Благоприятные дни по лунному календарю огородника на октябрь 2021 года

  • 8 октября;
  • 9 октября;
  • 16 октября;
  • 17 октября;
  • 18 октября;
  • 21 октября;
  • 22 октября;
  • 26 октября;
  • 27 октября.

Неблагоприятные дни по лунному календарю огородника на октябрь 2021 года

  • 5 октября;
  • 6 октября;
  • 7 октября;
  • 20 октября.

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Конец октября идеально подходит для перекопки и сбора всех видов урожая, замены земли в теплице, уборки культур на длительное хранение. В течение месяца стоит ждать до последнего с уборкой всех видов редиса, лука, сельдерея и т. д. Однако ориентироваться нужно на погоду: если есть опасность повреждения плодов заморозком ― лучше их убрать.

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