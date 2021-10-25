Гороскоп на 26 октября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака во вторник. Что особенное должно произойти в этот день? Кого ожидает успех, а кому стоит быть осторожным? Узнайте в гороскопе на 26 октября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Трудности в принятии решения? Нелегкий выбор, который мучает вас день за днем? Покажите свой потенциал и встретьте неразрешенные вопросы своей стойкостью. Звезды говорят, что настало время действовать! Удача и успех на вашей стороне.

Телец

Звезды советуют Тельцам быть осторожными во вторник. Постарайтесь взять под контроль свою сентиментальность и щедрость, потому что кто-то может в этот день воспользоваться вашими слабостями.

Близнецы

Во вторник Близнецам рекомендуется обратить внимание на свое внутреннее состояние. Отбросьте суету и проблемы. Сосредоточьтесь на ментальном здоровье и насладитесь осенним солнечным днём.

Рак

Звезды советуют Ракам на время отложить решение сложных вопросов. Взвесьте все за и против, посоветуйтесь с близким человеком, ― и в будущем вы сможете разрешить все проблемы.

Лев

Во вторник представителям знака рекомендуется не вступать ни с кем в конфликты и сосредоточиться только на своей работе. Избегайте любых рисков, связанных с деньгами.

Дева

Девам следует присмотреться к окружающим людям, ведь кто-то затаил на вас обиду. Встретьте все вызовы вторника с улыбкой и позитивным настроем. Пусть обидчики злятся на ваше хорошее настроение.

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Весы

26 октября Весы смогут завершить дела, которые давно не давали им покоя. Студенты в этот день будут сосредоточены на учебе. Представителям знака стоит обратить внимание на свое здоровье.

Скорпион

Во вторник Скорпионам предстоит принять важное решение. Звезды рекомендуют вам не полагаться исключительно на свою интуицию и прислушаться к совету близкого человека.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам позаботиться о своем здоровье. Вам следует уделять больше внимания своему самочувствию. Рекомендуется совершить прогулку на свежем воздухе. Доза витамина D гарантирована!

Козерог

Ваш близкий человек ждет от вас первого шага. Подумайте о том, чем вы давно хотели порадовать своего партнера, и незамедлительно сделайте это! Позитивный заряд от этого действия распространится как на вас, так и на вашу вторую половинку.

Водолей

Звезды предвещают Водолеям успех во всех сферах во вторник. Деловые вопросы будут решены в вашу пользу. В любовных отношениях ожидается потепление. Возможен приятный денежный бонус.

Рыбы

Во вторник у Рыб, вероятно, произойдут изменения в работе. Не игнорируйте советы коллег. Вечер стоит провести в компании близких людей.

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