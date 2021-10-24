Что приготовила новая неделя всем знакам зодиака? Как правильно ее провести и не нажить неприятностей? Читайте в гороскопе на неделю ‌с‌ 25 ‌по‌ ‌31 октября 2021 года.

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Овен

Овнам на этой неделе, возможно, придет премия или дополнительные деньги. В течение недели можете получить хорошую новость о завершении какого-то дела или проекта, над которым долго работали. В будни стоит уделить время близкому человеку, а в воскресенье быть сдержанней ― могут быть проблемы с общением.

Телец

Тельцам не стоит начинать новое дело и бросать старые связи ― с понедельника по среду будет много трудностей и проблем с начальством. Необходимо обратить внимание на свои ошибки. В среду и четверг вероятна встреча с человеком, который может решить проблемы новым для вас способом. Выходные следует посвятить планированию ближайшего будущего.

Близнецы

Близнецов ждут крупные финансовые операции в конце недели. С понедельника по пятницу вы будете заняты рутинной работой. Вначале недели работа принесет удовольствие, а в четверг и пятницу вероятность незапланированных поездок и встреч с чиновниками.

Рак

В течение недели Ракам нужно сосредоточиться на работе ― от усердности будет зависеть вероятное повышение или дополнительное вознаграждение. Нет смысла начинать серьезные отношения до выходных. В субботу ждет яркая встреча, которая способна изменить жизнь.

Лев

У Львов возможны командировки в новые и интересные места, где получится завязать полезные знакомства. На выходных может решаться вопрос ближайшего будущего, поэтому нужно быть сосредоточенными и обдумывать все решения. Есть вероятность поменять работу.

Дева

Девы смогут получить большой заработок и признание на работе, но на этой неделе работа может испортить семейные отношения. Нужно тщательно планировать все дела и искать баланс между отдыхом и занятостью.

Весы

Неделя чревата травмами, скандалами и невыгодными соглашениями. Вы можете почувствовать, что теряете управление своей жизнью. Нужно быть более решительными и думать в первую очередь о себе. Не очень удачная неделя для больших финансовых трат. Что-то в вашей жизни может обесцениться во второй половине недели.

Скорпион

Скорпионы смогут проявить свой креатив и находчивость на работе, чем заслужат похвалу от начальника. В первой половине недели будут решены давние проблемные вопросы, которые тянулись уже очень долго. Суббота и воскресенье идеально подойдут для поездок и полного отключения от работы ― стоит выключить телефон и провести время в удовольствие.

Стрелец

Стрельцам стоит держаться подальше от публичных мероприятий ― если не уберечься, можно заболеть. Неделя пройдет с философским настроением ― возможно, вы будете анализировать что-то из своего прошлого или планировать будущее. Противопоказано резко реагировать на что-либо.

Козерог

Время для Козерогов уделить внимание второй половинке и семье. Первая половина недели может потребовать дополнительного обучения, которое будет связано с новыми знакомствами. На выходных стоит устроить семейный праздник.

Водолей

Если вовремя оказаться в нужном месте, Водолеи смогут получить интересную работу, по выполнении которой заслужат поощрение от начальства. На этой неделе все будут хотеть вам помочь ― но внимательно следите, чтобы избежать предательства.

Рыбы

У Рыб на работе будет много конфликтов и проблем ― в первую очередь стоит быть сдержанными и не бросаться словами. В конце недели конкуренты могут совершить что-то, чтобы подставить вас перед руководством. Нельзя «выносить» работу за пределы офиса. Во вторник или среду можете встретить человека, который искренне вами заинтересуется.

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