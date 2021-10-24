Гороскоп на 25 октября 2021 года подскажет, кого ждет предательство близкого, а у кого будет судьбоносная встреча. Читайте гороскоп на 25 октября от экстрасенсов СТБ.

Больше по теме: Гороскоп‌ ‌на‌ ‌неделю‌ ‌с‌ ‌25 ‌по‌ ‌31 октября ‌2021‌ ‌года‌ ‌

Овен

Вам стоит опасаться своей импульсивности ― Овны могут обидеть близкого человека своим «огненным» поведением. Если как следует отдохнуть, то вас ждет успех на работе и благосклонность родственников.

Телец

Тельцы в понедельник смогут наконец-то решить давние проблемы. Есть вероятность поощрения на работе.

Близнецы

Близнецам придется принимать вызовы, связанные с домашними делами и с работой. Успешное решение вероятно, если вы будете экспериментировать и не бояться.

Рак

У Раков будет день открытий и успешных решений. Дела будут гореть в руках. Время также для расширения своих профессиональных навыков ― тренинга, учебы, стажировки.

Лев

Львам придется использовать творческий подход на работе, и вероятна удача ― коллектив и ваша команда смогут оценить ваш вклад. В личной жизни нужно уделить внимание деталям ― не время для экспериментов.

Дева

Дев ждет много работы, с которой никто не сможет помочь, ― с этим связано большое количество проблем, конфликтов и новых людей. Стоит сосредоточиться на цели и делать свое.

Весы

Весам пора брать инициативу в свои руки. Возможно разочарование в чем-то, что вас долго занимало. Нельзя допускать, чтобы что-то вас тяготило, ― вечером следует расслабиться.

Скорпион

У Скорпионов напряженный день с финансами и отношениями ― стоит быть внимательными и не выплескивать негатив. Если кто-то предложит свою помощь, не стоит отказываться.

Стрелец

Стрельцам пора научиться брать на себя ответственность. Возможно, вам предложат новую работу или появиться вакансия, которая вас заинтересует, ― стоит серьезно рассмотрет этот вариант.

Козерог

Козерогам стоит опасаться предательства ― ближайший союзник или помощник может подставить вас. Нужно тщательно следить за ситуацией и просчитывать все варианты.

Водолей

Водолеям придется договариваться с людьми. Есть вероятность большого количества работы, важных поездок и новых знакомств. Новый человек может помочь решить важную проблему Водолея.

Рыбы

В понедельник Рыб ждет много работы ― придется выступать, вести переговоры и договариваться. Уверенность в себе и харизма помогут как никогда ― все ваши проекты будут успешны и принесут удовольствие.

Больше по теме: Лунный календарь на октябрь 2021: когда полнолуние

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.