Гороскоп на 24 октября 2021 года подскажет, кому следует опасаться за свое здоровье, а для кого самое время отдохнуть от забот. Читайте гороскоп на 24 октября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овны смогут расслабиться в это воскресенье. Будет возможность провести время с дорогим человеком.

Телец

У Тельцов может наметиться небольшая поездка, которая может быть связана с саморазвитием. Вероятны незапланированные траты.

Близнецы

У Близнецов есть шанс крупных финансовых операций и прибыли. Стоит быть внимательными и сосредоточенными на работе.

Рак

В воскресенье Раки смогут найти решение старых вопросов. Есть вероятность появления человека из прошлого, ментора или помощника.

Лев

У Львов может появиться желание провести время на природе, поэтому есть вероятность очнуться с купленными билетами в теплые края. Хорошее время для отпуска.

Дева

В воскресенье Девы будут решать семейные вопросы. Возможен прилив энергии ― ее нужно направить на создание настроения на следующую неделю.

Весы

У Весов отличное время для саморазвития и планирования работы и отдыха до конца года.

Скорпион

В воскресенье Скорпионам придется идти на компромиссы. Казалось бы проигрышные ситуации потом обернутся выгодой для вас. В жизни может появиться что-то новое, что принесет удовольствие.

Стрелец

Не стоит принимать решения по крупным покупкам ― есть вероятность больших финансовых потерь. Есть возможность улучшить отношения со второй половинкой.

Козерог

Время заняться личностным ростом ― можно пройти обучение, курсы или тренинги. Стоит внимательно следить за своим здоровьем, чтобы избежать болезней.

Водолей

У Водолеев может появиться в жизни человек, который поможет преодолеть новый этап трудностей. Родные могут сделать приятный сюрприз.

Рыбы

Рыбы смогут помириться с кем-то, с кем уже какое-то время были в состоянии конфликта. Новое знакомство может изменить вашу жизнь.

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