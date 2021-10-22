Гороскоп на 23 октября 2021 года покажет, кого ждет тотальная удача, кому стоит провести время с детьми, а кто может найти любовь. Читайте гороскоп на 23 октября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

У Овнов возможна встреча с давним знакомым, который сделает заманчивое предложение. В эту субботу нужно уделить время себе и своим прихотям.

Телец

Есть вероятность того, что придется отменять запланированные поездки и рабочие встречи. День не очень удачный для решения серьезных вопросов.

Близнецы

Высока вероятность скандалов дома. Нужно сконцентрироваться на работе и быть сдержанным ― так удастся избежать катастрофы в отношениях.

Рак

День подходит для экспериментов. Уверенность и вдохновение позволят решить волнующие Раков вопросы. В субботу вы будете полны энергии, чтобы выполнить все планы.

Лев

Львам стоит поддержать человека, который будет просить их помощи. Благоприятный день для начала новых проектов.

Дева

Субботу Девам стоит провести с друзьями, уделить внимание своему отдыху и эмоциональному наполнению. Работа будет неэффективной.

Весы

Ваши покупки в этот день будут выгодными, а заключенные договора ― успешными, если вы внимательно проверите все их условия.

Скорпион

У Скорпионов отличный день, чтобы провести время с детьми или с родителями. Можно веселиться и впадать в детство. Есть вероятность приятного знакомства.

Стрелец

Ожидается утомительный день, придется решать много рутинных проблем и вопросов. Но эти усилия принесут свои плоды в ближайшем будущем.

Козерог

В субботу Козерогам стоит доверять интуиции во время принятия решений по всем вопросам. День будет полон сюрпризов, новых впечатлений и возможностей изменить свою жизнь.

Водолей

В субботу Водолеи будут счастливчиками дня ― все начатые дела принесут успех. Стоит решить все вопросы, которые остались по работе, и ждать приятных сюрпризов от родственников.

Рыбы

Возможна встреча с человеком, который способен изменить жизнь Рыб. Романтический интерес может перерасти в серьезные отношения.

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