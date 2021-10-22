Блюда из кабачков: 10 простых рецептов от участников «МастерШеф»
Меню в теплое время года невозможно представить без кабачков. Несмотря на то, что этот овощ не имеет ярко выраженного вкуса, существует множество способов приготовить его вкусно и быстро. Рецепты из кабачков на каждый день найдете в нашем материале! Читайте, что приготовить из кабачков посоветовали участники «МастерШеф».
Оладьи из цукини с чесноком
Ингредиенты:
- 2 цукини
- 2 зубчика чеснока
- ¼ ст. пшеничной муки
- 2 яйца
- 2 ст. л. рубленого укропа
- Соль, перец
- Оливковое масло
- Сметана
Приготовление:
- Цукини натереть на крупной терке. Чеснок измельчить и добавить к тертому кабачку.
- Яйца слегка взбить вилкой и смешать с цукини и чесноком. Добавить муку и рубленый укроп. Посолить и поперчить по вкусу. Тщательно перемешать.
- В разогретую сковороду налить немного оливкового масла. Выкладывать оладьи по 1 ст. л. Жарить по 3 мин. с каждой стороны. Готовые оладьи подавать со сметаной.
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Суп-пюре из кабачков с кунжутом
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 2 моркови
- 2 крупные картофелины
- 2–3 кабачка
- 2 зубчика чеснока
- 70 г сливочного масла
- 4 ч. л. кунжута
- 100 мл сливок
- 600 мл воды
- 2 ломтика ржаного хлеба
- Соль, перец
Приготовление:
- Луковицу очистить и нарезать кубиками. Чеснок измельчить. Морковь натереть. Картофель очистить и нарезать брусочками. Кабачок нарезать небольшими кубиками.
- В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло и обжарить лук до прозрачности. Добавить морковь, перемешать и жарить все вместе еще 3 мин. Затем добавить кабачок и тушить 5 мин.
- Добавить к овощам в кастрюле картофель, 2 ч. л. кунжута, соль и перец. Все хорошо перемешать и залить сливками.
- Влить воду, довести до кипения, накрыть крышкой и варить 15–20 мин. до готовности картофеля. Снять с огня и измельчить погружным блендером в пюре.
- Хлеб нарезать кубиками и слегка обжарить на сливочном масле. Разлить готовый суп по порционным тарелкам, выложить кубики хлеба и посыпать оставшимся кунжутом. По желанию можно украсить свежей зеленью.
Рулетики с беконом, сливочным сыром и оливками
Ингредиенты:
- 1 цукини
- 50 г бекона
- 2 ст. л. сливочного сыра
- Оливки без косточек
- Оливковое масло
- Соль
Приготовление:
- Цукини тонко нарезать вдоль, посолить и слегка обжарить на оливковом масле. Затем выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- Слегка обжарить бекон и также на несколько минут переложить на бумажное полотенце.
- На каждую полоску цукини выложить сливочный сыр и бекон. Добавить оливку и свернуть рулетиком. Скрепить шпажкой.
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Кофейно-шоколадный кекс с цукини
Ингредиенты:
- 2 ст. тертого цукини
- 85 г растопленного сливочного масла
- 1 яйцо
- 1 ст. муки
- ¼ ст. какао-порошка
- 1 ч. л. соды
- ½ ч. л. корицы
- ½ пакетика ванилина
- ¾ ст. сахара
- ¼ ч. л. растворимого кофе
- ¼ ч. л. соли
- 2 ст. л. шоколадных капель
- Оливковое масло
Приготовление:
- Муку смешать с какао, ванилином, содой и солью.
- Яйцо взбить с сахаром. Добавить кофе и сливочное масло. Взбить еще раз.
- Из тертого цукини слегка отжать лишнюю влагу и добавить к яичной смеси. Перемешать и соединить с сухими ингредиентами. Снова перемешать.
- Форму для кукса смазать оливковым маслом и слегка присыпать мукой. Выложить тесто в форму и отправить в духовку выпекаться в течение 50 мин. при 180 °С. За 20 мин. до конца выпекания посыпать шоколадными каплями. Готовность кекса проверить зубочисткой.
Фриттата с кабачками
Ингредиенты:
- 3 кабачка
- 4–5 яиц
- 50 мл молока
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 100 г твердого сыра
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- Зелень по вкусу
- Соль, перец
Приготовление:
- Кабачки нарезать кружочками толщиной примерно 0,4 см.
- Лук и чеснок мелко порубить и обжарить на масле до прозрачности.
- Добавить в сковороду кабачки и тушить 7 мин., периодически помешивая.
- Яйцо взбить с молоком, солью и перцем. Сыр натереть. Зелень мелко порубить. Добавить все к яичной массе и перемешать. Затем добавить тушеные кабачки.
- Форму для выпекания смазать маслом и выложить получившуюся смесь. Выпекать 30–40 мин. при 180 °С.
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Салат с кабачками, щавелем и грецкими орехами
Ингредиенты:
- 1 небольшой кабачок
- 70 г грецких орехов
- по 2 веточки петрушки и базилика
- 1 пучок щавеля
- 2 ст. л. оливкового масла
- ¼ ч. л. молотой паприки
- Соль, перец
Приготовление:
- Орехи подсушить на сковороде без масла.
- Листья щавеля и остальную зелень нарезать. Кабачок нарезать тонкими полосками. Все смешать и добавить орехи.
- Для заправки соединить масло, паприку, соль и перец. Залить салат и перемешать.
Бургеры с соусом песто и сыром халуми
Ингредиенты:
- 1 баклажан
- 1 цукини
- 170 г сыра халуми
- Листья салата
- Булочки для гамбургеров
- Оливковое масло
Для соуса:
- 1 пучок кинзы и петрушки
- 5 веточек мяты
- 3 ст. л. очищенных фисташек
- 2 зубчика чеснока
- 1 лук-шалот
- 1 лимон
- ¼ ст. оливкового масла
- 1 ч. л. белого винного уксуса
- ½ ч. л. молотого перца чили
- Соль, перец
Приготовление:
- Для песто отжать сок из лимона и натереть цедру. Лук и чеснок порубить. С зелени оборвать листочки и переложить в чашу блендера. Туда же добавить все остальные ингредиенты для соуса и взбить.
- Баклажаны и цукини нарезать кружочками. Сыр халуми нарезать толстыми пластинами. Сковороду-гриль смазать оливковым маслом и обжарить овощи по 5 мин. с каждой стороны. Выложить баклажаны и цукини на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Добавить в сковороду еще немного масла и обжарить сыр по 2 мин. с обеих сторон.
- Собираем бургеры. Нижние булочки смазать соусом песто. Затем выложить листья салата, баклажан, цукини и сыр. Поверх еще раз выложить по кружочку каждого овоща. Накрыть вторыми половинками булочек.
Жареные кабачки
Ингредиенты:
- 3 кабачка
- Мука
- Соль, перец
- Растительное масло
Приготовление:
- Кабачки нарезать кружочками толщиной не более 1 см. В миску высыпать муку, посолить и поперчить.
- Растительное масло разогреть в сковороде. Кружочки кабачков обвалять в муке и обжарить. Подавать с майонезом или сметаной.
Рататуй
Ингредиенты:
- 2 помидора
- 1 баклажан
- 1 цукини
- Соль, перец
Для томатного соуса:
- 300 г помидоров в собственном соку
- 1 луковица
- 1 сладкий болгарский перец
- 1 ст. л. оливкового масла
- ½ ч. л. сахара
- Сушеные травы по вкусу
- Соль, перец
Приготовление:
- Баклажаны нарезать тонкими кружочками, посыпать солью и оставить на 30 мин., чтобы убрать горечь. По прошествию времени промыть и обсушить бумажным полотенцем.
- Цукини и помидоры также нарезать тонкими кружочками.
- Для томатного соуса помидоры в собственном соку измельчить в блендере. Лук мелко нарезать и слегка обжарить на масле до мягкости. У болгарского перца извлечь семена, нарезать кубиками и добавить в сковороду к луку. Обжаривать все вместе еще 5 мин. Затем добавить измельченные томаты, сушеные травы по вкусу и тушить, помешивая, 15 мин. Снять с огня и слегка остудить.
- На дно формы вылить половину соуса. Выложить кружочки овощей, чередуя. Запекать 1 ч при 180 °С. Готовый рататуй подавать с оставшимся соусом.
Запеченные лодочки из кабачков
Ингредиенты:
- 2 кабачка
- 250 г куриного филе
- 1 болгарский перец
- 1 помидор
- 1 морковь
- 1 луковица
- ½ банки черных оливок
- 100 г твердого сыра
- 1 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец
- Кетчуп
Приготовление:
- Куриное филе нарезать кубиками и обжарить на масле.
- Кабачки разрезать вдоль пополам и очистить от семян. Смазать кетчупом.
- Оливки разрезать на половинки. Помидор, болгарский перец, морковь и лук нарезать кубиками. Смешать овощи, добавить обжаренное куриное филе и приправить по вкусу. Получившуюся начинку выложить в лодочки из кабачков. Переложить на смазанный маслом противень и запекать 30 мин. при 200 °С. За 5 мин. до готовности посыпать тертым сыром.
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