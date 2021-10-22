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Блюда из кабачков: 10 простых рецептов от участников «МастерШеф»

22.10.2021

Меню в теплое время года невозможно представить без кабачков. Несмотря на то, что этот овощ не имеет ярко выраженного вкуса, существует множество способов приготовить его вкусно и быстро. Рецепты из кабачков на каждый день найдете в нашем материале! Читайте, что приготовить из кабачков посоветовали участники «МастерШеф». 

Оладьи из цукини с чесноком

блюда из кабачков

Ингредиенты:

  • 2 цукини
  • 2 зубчика чеснока
  • ¼ ст. пшеничной муки
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. рубленого укропа
  • Соль, перец
  • Оливковое масло
  • Сметана

Приготовление:

  1. Цукини натереть на крупной терке. Чеснок измельчить и добавить к тертому кабачку.
  2. Яйца слегка взбить вилкой и смешать с цукини и чесноком. Добавить муку и рубленый укроп. Посолить и поперчить по вкусу. Тщательно перемешать.
  3. В разогретую сковороду налить немного оливкового масла. Выкладывать оладьи по 1 ст. л. Жарить по 3 мин. с каждой стороны. Готовые оладьи подавать со сметаной.

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Суп-пюре из кабачков с кунжутом

рецепты из кабачков

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 2 моркови
  • 2 крупные картофелины
  • 23 кабачка
  • 2 зубчика чеснока
  • 70 г сливочного масла
  • 4 ч. л. кунжута
  • 100 мл сливок
  • 600 мл воды
  • 2 ломтика ржаного хлеба
  • Соль, перец

Приготовление:

  1. Луковицу очистить и нарезать кубиками. Чеснок измельчить. Морковь натереть. Картофель очистить и нарезать брусочками. Кабачок нарезать небольшими кубиками.
  2. В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло и обжарить лук до прозрачности. Добавить морковь, перемешать и жарить все вместе еще 3 мин. Затем добавить кабачок и тушить 5 мин.
  3. Добавить к овощам в кастрюле картофель, 2 ч. л. кунжута, соль и перец. Все хорошо перемешать и залить сливками.
  4. Влить воду, довести до кипения, накрыть крышкой и варить 1520 мин. до готовности картофеля. Снять с огня и измельчить погружным блендером в пюре.
  5. Хлеб нарезать кубиками и слегка обжарить на сливочном масле. Разлить готовый суп по порционным тарелкам, выложить кубики хлеба и посыпать оставшимся кунжутом. По желанию можно украсить свежей зеленью.

Рулетики с беконом, сливочным сыром и оливками

рецепты из кабачков

Ингредиенты:

  • 1 цукини
  • 50 г бекона
  • 2 ст. л. сливочного сыра
  • Оливки без косточек
  • Оливковое масло
  • Соль

Приготовление:

  1. Цукини тонко нарезать вдоль, посолить и слегка обжарить на оливковом масле. Затем выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
  2. Слегка обжарить бекон и также на несколько минут переложить на бумажное полотенце.
  3. На каждую полоску цукини выложить сливочный сыр и бекон. Добавить оливку и свернуть рулетиком. Скрепить шпажкой.

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Кофейно-шоколадный кекс с цукини

что приготовить из кабачков

Ингредиенты:

  • 2 ст. тертого цукини
  • 85 г растопленного сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 1 ст. муки
  • ¼ ст. какао-порошка
  • 1 ч. л. соды
  • ½ ч. л. корицы
  • ½ пакетика ванилина
  • ¾ ст. сахара
  • ¼ ч. л. растворимого кофе
  • ¼ ч. л. соли
  • 2 ст. л. шоколадных капель
  • Оливковое масло

Приготовление:

  1. Муку смешать с какао, ванилином, содой и солью.
  2. Яйцо взбить с сахаром. Добавить кофе и сливочное масло. Взбить еще раз.
  3. Из тертого цукини слегка отжать лишнюю влагу и добавить к яичной смеси. Перемешать и соединить с сухими ингредиентами. Снова перемешать.
  4. Форму для кукса смазать оливковым маслом и слегка присыпать мукой. Выложить тесто в форму и отправить в духовку выпекаться в течение 50 мин. при 180 °С. За 20 мин. до конца выпекания посыпать шоколадными каплями. Готовность кекса проверить зубочисткой.

Фриттата с кабачками

вкусные блюда из кабачков

Ингредиенты:

  • 3 кабачка
  • 45 яиц
  • 50 мл молока
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 г твердого сыра
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • Зелень по вкусу
  • Соль, перец

Приготовление:

  1. Кабачки нарезать кружочками толщиной примерно 0,4 см.
  2. Лук и чеснок мелко порубить и обжарить на масле до прозрачности.
  3. Добавить в сковороду кабачки и тушить 7 мин., периодически помешивая.
  4. Яйцо взбить с молоком, солью и перцем. Сыр натереть. Зелень мелко порубить. Добавить все к яичной массе и перемешать. Затем добавить тушеные кабачки.  
  5. Форму для выпекания смазать маслом и выложить получившуюся смесь. Выпекать 3040 мин. при 180 °С.

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Салат с кабачками, щавелем и грецкими орехами

как приготовить кабачки

Ингредиенты:

  • 1 небольшой кабачок
  • 70 г грецких орехов
  • по 2 веточки петрушки и базилика
  • 1 пучок щавеля
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • ¼ ч. л. молотой паприки
  • Соль, перец

Приготовление:

  1. Орехи подсушить на сковороде без масла.
  2. Листья щавеля и остальную зелень нарезать. Кабачок нарезать тонкими полосками. Все смешать и добавить орехи.
  3. Для заправки соединить масло, паприку, соль и перец. Залить салат и перемешать.

Бургеры с соусом песто и сыром халуми

блюда из кабачков

Ингредиенты:

  • 1 баклажан
  • 1 цукини
  • 170 г сыра халуми
  • Листья салата
  • Булочки для гамбургеров
  • Оливковое масло

Для соуса:

  • 1 пучок кинзы и петрушки
  • 5 веточек мяты
  • 3 ст. л. очищенных фисташек
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 лук-шалот
  • 1 лимон
  • ¼ ст. оливкового масла
  • 1 ч. л. белого винного уксуса
  • ½ ч. л. молотого перца чили
  • Соль, перец

Приготовление:

  1. Для песто отжать сок из лимона и натереть цедру. Лук и чеснок порубить. С зелени оборвать листочки и переложить в чашу блендера. Туда же добавить все остальные ингредиенты для соуса и взбить.
  2. Баклажаны и цукини нарезать кружочками. Сыр халуми нарезать толстыми пластинами. Сковороду-гриль смазать оливковым маслом и обжарить овощи по 5 мин. с каждой стороны. Выложить баклажаны и цукини на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Добавить в сковороду еще немного масла и обжарить сыр по 2 мин. с обеих сторон.
  3. Собираем бургеры. Нижние булочки смазать соусом песто. Затем выложить листья салата, баклажан, цукини и сыр. Поверх еще раз выложить по кружочку каждого овоща. Накрыть вторыми половинками булочек.

Жареные кабачки

что можно приготовить из кабачков

Ингредиенты:

  • 3 кабачка
  • Мука
  • Соль, перец
  • Растительное масло

Приготовление:

  1. Кабачки нарезать кружочками толщиной не более 1 см. В миску высыпать муку, посолить и поперчить.
  2. Растительное масло разогреть в сковороде. Кружочки кабачков обвалять в муке и обжарить. Подавать с майонезом или сметаной.

Рататуй

блюда из кабачков рецепты

Ингредиенты:

  • 2 помидора
  • 1 баклажан
  • 1 цукини
  • Соль, перец

Для томатного соуса:

  • 300 г помидоров в собственном соку
  • 1 луковица
  • 1 сладкий болгарский перец
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • ½ ч. л. сахара
  • Сушеные травы по вкусу
  • Соль, перец

Приготовление:

  1. Баклажаны нарезать тонкими кружочками, посыпать солью и оставить на 30 мин., чтобы убрать горечь. По прошествию времени промыть и обсушить бумажным полотенцем.
  2. Цукини и помидоры также нарезать тонкими кружочками.
  3. Для томатного соуса помидоры в собственном соку измельчить в блендере. Лук мелко нарезать и слегка обжарить на масле до мягкости. У болгарского перца извлечь семена, нарезать кубиками и добавить в сковороду к луку. Обжаривать все вместе еще 5 мин. Затем добавить измельченные томаты, сушеные травы по вкусу и тушить, помешивая, 15 мин. Снять с огня и слегка остудить.
  4. На дно формы вылить половину соуса. Выложить кружочки овощей, чередуя. Запекать 1 ч при 180 °С. Готовый рататуй подавать с оставшимся соусом.

Запеченные лодочки из кабачков

Black beans vegetables stuffed zucchini

Ингредиенты:

  • 2 кабачка
  • 250 г куриного филе
  • 1 болгарский перец
  • 1 помидор
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • ½ банки черных оливок
  • 100 г твердого сыра
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец
  • Кетчуп

Приготовление:

  1. Куриное филе нарезать кубиками и обжарить на масле.
  2. Кабачки разрезать вдоль пополам и очистить от семян. Смазать кетчупом.
  3. Оливки разрезать на половинки. Помидор, болгарский перец, морковь и лук нарезать кубиками. Смешать овощи, добавить обжаренное куриное филе и приправить по вкусу. Получившуюся начинку выложить в лодочки из кабачков. Переложить на смазанный маслом противень и запекать 30 мин. при 200 °С. За 5 мин. до готовности посыпать тертым сыром.

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