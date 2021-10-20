В октябре 2021 года нас ожидает множество церковных праздников. Среди них ― Покров Пресвятой Богородицы, который традиционно празднуется 14 октября. Для вашего удобства мы собрали все церковные праздники октября 2021 года в один календарь.

Церковные праздники в октябре 2021 года

1 октября ― Молченской и Старорусской икон Божьeй Матери.

4 октября ― отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.

6 октября ― мученицы Ираиды Александрийской.

7 октября ― первомученицы равноапостольной Феклы.

8 октября ― преподобных Евфросинии Суздальской и Евфросинии Александрийской.

9 октября ― преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

10 октября ― преподобного Савватия Соловецкого.

11 октября ― преподобного Харитона Исповедника; преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии.

13 октября ― святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси.

14 октября ― Покров Пресвятой Богородицы.

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15 октября ― блаженного Андрея, Христа ради юродивого Константинопольского; священномученика Киприана; мученицы Иустины и мученика Феоктиста.

17 октября ― священномученика Иерофея Афинского.

18 октября ― мученицы Харитины.

19 октября ― апостола Фомы.

21 октября ― преподобной Пелагии.

23 октября ― преподобного Амвросия.

25 октября ― мучеников Тараха, Прова и Андроника.

27 октября ― преподобной Параскевы Сербской.

31 октября ― апостола и евангелиста Луки.

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