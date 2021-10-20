Давно известно, что Луна влияет на нашу жизнь. И если строить планы с помощью лунного календаря, можно с легкостью избежать неприятностей и обезопасить себя от неудач. Читайте в нашем материале лунный календарь удачных дней на октябрь 2021 года, и пусть каждое утро у вас начинается с улыбки!

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Удачные дни в октябре 2021 года

В октябре 2021 года будет не так уж много удачных дней, так что к планированию нужно отнестись со всей ответственностью. Но не стоит расстраиваться. Лучше запомните: 1, 3, 4, 7, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 30, 31 октября ― идеальное время для старта новых проектов, покупки недвижимости и любых других важных начинаний.

Неблагоприятные дни в октябре 2021 года

А вот 2, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 24, 28, 29 октября не рекомендуется совершать каких-либо важных дел, потому что они, скорее всего, будут иметь неблагоприятный исход. Откажитесь в этот период от поездок, заключения браков и других важных событий в вашей жизни.

Нейтральные дни в октябре 2021 года

Что же касается нейтральных дней, то октябрь 2021 года пестрит ими, как желтыми листьями на деревьях. 8, 10, 15, 19, 25, 26 октября не принесут вам особых перемен в жизни. Ни хороших, на плохих. Так что не возлагайте каких-либо надежд. Это время лучше посвятить планированию и медитации.

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