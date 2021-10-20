В 2021 году по известной причине мы редко выходим из дома, а с наступлением осенних холодов гулять по улицам хочется еще меньше. Займемся маникюром! В однотонных покрытиях будут преобладать зеленый, фиолетовый, синий, голубой, пурпурный оттенки. Акценты в маникюре будут расставлены с помощью цвета Tiffany, мараскиновой вишни. Грядущей осенью по-прежнему в тренде будет красное и черное покрытие.

Французский маникюр

Традиционно из сезона в сезон удерживает свои позиции «френч». Эксперименты экспериментами, но классика актуальна вне сезонов. Вариации, которые сделают нейл-образ эффектным и самодостаточным, ― френч на прозрачной основе (в стиле Роузи Хантингтон-Уайтли), microfrench с тонкой элегантной линией, французский маникюр с крупными или мелкими переливающимися частицами.

Голые ногти (девственный маникюр)

Ультранатуральный стиль предпочитают не только мировые знаменитости. Моду на чистоту и невинность продолжают популяризировать звездные мастера маникюра: Бетина Гольдштейн, Хэрриет Вестморленд, Том Бачик. А также Chanel, Dior, Simone Rocha ― бренды, которые с помощью бьюти-команд регулярно транслируют в рамках Недель моды, что натуральность перестала быть boring classic и остается в тренде все 365 дней в году. Переосмысление тренда на девственный маникюр происходит ежесезонно, когда мастера со всего мира представляют новые, интересные интерпретации nail-эстетики в данном стиле.

Go Green

Среди сезонных трендов осень-зима 2021/22 ― зеленые ногти. Зеленый продолжает оставаться одним из доминирующих в нейл-арте. Законодателем моды на этот цвет стали Bottega Veneta. Выразительные оттенки, с помощью которых можно подчеркнуть образ осенью, ― шалфейный, оливковый, ярко-зеленый, темно-зеленый, травяной, изумрудный.

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