Любовный гороскоп на октябрь 2021 года поможет каждому знаку зодиака лучше понимать, что же ждет его в середине осени. Кто встретит свою судьбу? У кого возникнет прекрасное чувство влюбленности? А кому стоит спасать свои отношения? Подробнее читайте в любовном гороскопе от Хаяла Алекперова.

Овны

Середина осени принесет Овнам немало позитивных перемен. И большей частью они коснутся личной жизни. Так, у одиноких сердец есть все шансы встретить свою половину. Правда есть одно «но»: преградой на пути к личному счастью может стать привычка Овнов торопить события. А потому не стоит забегать вперед ― пусть все идет своим чередом.

Тельцы

В этот период вспыльчивость Тельцов может стать причиной конфликтов в отношениях с их половинкой. Чтобы избежать разногласий, звезды советуют представителям знака быть сдержаннее в высказываниях. Так как ссоры, начало которым положено в этом месяце, могут оказаться затяжными.

Близнецы

В этот период Близнецам не стоит распространяться о своей личной жизни. Особенно в разговорах с теми людьми, в которых вы не уверены. Есть большая вероятность, что ваши личные секреты станут всеобщим достоянием.

Раки

Начало месяца сулит одиноким Ракам новые романтические знакомства. При этом случиться они могут весьма спонтанно. А потому звезды советуют быть всегда во всеоружии. В конце октября у семейных представителей знака назревает важный разговор с любимым человеком. Старайтесь не откладывать его ― можете спровоцировать конфликт.

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Львы

В этот период семейные Львы могут настолько погрузиться в мир профессиональных забот, что личная сфера окажется далеко не на втором и даже не на третьем месте. Но этот сценарий ― прямая дорога к серьезной ссоре с вашей половинкой. А потому старайтесь сохранять баланс и больше времени проводите с любимым человеком.

Девы

Расположение небесных тел может подталкивать Дев к чрезмерной категоричности и вспыльчивости. Но как бы вам ни хотелось ввязаться в спор с партнером, старайтесь себя останавливать. Сейчас большой конфликт может разгореться даже с маленькой искры. А потому не стоит давать ему почву.

Весы

В этом месяце у Весов есть все шансы не только разрешить давние разногласия с любимым человеком, но и подумать о дальнейших совместных планах. Прийти к общему знаменателю будет просто. Главное ― не бойтесь делать первый шаг навстречу своему партнёру.

Скорпионы

В этот период Скорпионы окажутся в центре внимания противоположного пола. И если тем, чье сердце свободно, это позволит завести новые знакомства, то семейным представителям знака стоит быть осторожными. Испытывать отношения ревностью сейчас совершенно ни к чему.

Стрельцы

В октябре звезды советуют Стрельцам чаще прислушиваться к мнению своей половинки. Имен

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Козероги

В этот период звезды сулят Козерогам путешествия. И для одиноких представителей знака это отличный повод, чтобы впустить перемены в свою личную жизнь. Главное при этом ― не спешите вешать ярлыки на людей, которые появляются на вашем пути. Вы можете сильно ошибаться.

Водолеи

Не стоит торопиться с выводами. Спешка и чрезмерная эмоциональность Водолеев в этом месяце могут стать главной причиной ссор с любимым человеком. А потому будьте сдержаннее и всегда давайте партнёру возможность объяснить его точку зрения.

Рыбы

Склонность Рыб закрывать глаза на проблемы в этом месяце может сыграть с ними злую шутку. Вместо того, чтобы поговорить с партнёром по душам, семейные представители знака часто умалчивают о своей обиде. Но в этом есть большой риск ― ваши эмоции в октябре могут собраться в огромный снежный ком, который накроет вас в самый неподходящий момент.

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