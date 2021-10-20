Гороскоп на 21 октября 2021 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 21 октября 2021 года предупреждает, кому нужно опасаться за здоровье, для кого началась «белая полоса» на работе, а каким знакам лучше провести время с близкими и родными. Читайте гороскоп на 21 октября от экстрасенсов СТБ.
Больше по теме: Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Овен
В четверг Овны неожиданно могут почувствовать острую нехватку любви. Не стоит конфликтовать с близкими людьми из-за занятости делами. Нужно заняться очищением дома от хлама и планированием.
Телец
Неудачный день для подписания договоров, востребования долгов и важных встреч. Стоит позаботиться об отдыхе для души и тела.
Близнецы
Нельзя идти на поводу у желаний и расслабляться на работе ― есть возможность получить неожиданную прибыль.
Рак
Ракам стоит уделить время бизнес-планированию. На работе могут предложить интересный проект, есть вероятность поездок и новых встреч.
Лев
Первая половина дня для Львов будет неблагоприятной для серьезных дел ― состояние, будто бы все валится из рук. Во второй половине дня возможна поддержка от человека, от которого не ожидали.
Дева
Девы в четверг могут не заметить важные решения вопросов из-за мелких неурядиц ― стоит быть особенно внимательными и сконцентрированными.
Весы
У Весов намечается романтическая интрижка ― если вовремя заметить знаки внимания, то ваше время будет потрачено не зря. День духовного наполнения.
Скорпион
Скорпионы почувствуют себя победителями. Нужно направить эмоции в правильное русло, чтобы избежать проблем на работе. Возможны финансовые операции с выгодным для вас результатом.
Стрелец
Дома вас могут порадовать приятной новостью или сюрпризом. Время для планирования отпуска. Есть вероятность травматизма или заболевания.
Козерог
Предвидится эмоциональный и энергетический спад. Нужно уделить время семье и зарядиться позитивом перед началом нового проекта.
Водолей
Если Водолеи не будут выполнять установленные врачами требования, здоровье может пошатнуться. Не стоит играть с судьбой ― после работы лучше заняться хозяйством.
Рыбы
В четверг Рыбы могут почувствовать холодность и безразличие окружающих ― дело в непонимании. Не стоит срываться во время общения с людьми. Ближайшие дни лучше заняться любимым хобби.
Больше по теме: График магнитных бурь на октябрь 2021: как справляться с плохим самочувствием