Гороскоп на 21 октября 2021 года предупреждает, кому нужно опасаться за здоровье, для кого началась «белая полоса» на работе, а каким знакам лучше провести время с близкими и родными. Читайте гороскоп на 21 октября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

В четверг Овны неожиданно могут почувствовать острую нехватку любви. Не стоит конфликтовать с близкими людьми из-за занятости делами. Нужно заняться очищением дома от хлама и планированием.

Телец

Неудачный день для подписания договоров, востребования долгов и важных встреч. Стоит позаботиться об отдыхе для души и тела.

Близнецы

Нельзя идти на поводу у желаний и расслабляться на работе ― есть возможность получить неожиданную прибыль.

Рак

Ракам стоит уделить время бизнес-планированию. На работе могут предложить интересный проект, есть вероятность поездок и новых встреч.

Лев

Первая половина дня для Львов будет неблагоприятной для серьезных дел ― состояние, будто бы все валится из рук. Во второй половине дня возможна поддержка от человека, от которого не ожидали.

Дева

Девы в четверг могут не заметить важные решения вопросов из-за мелких неурядиц ― стоит быть особенно внимательными и сконцентрированными.

Весы

У Весов намечается романтическая интрижка ― если вовремя заметить знаки внимания, то ваше время будет потрачено не зря. День духовного наполнения.

Скорпион

Скорпионы почувствуют себя победителями. Нужно направить эмоции в правильное русло, чтобы избежать проблем на работе. Возможны финансовые операции с выгодным для вас результатом.

Стрелец

Дома вас могут порадовать приятной новостью или сюрпризом. Время для планирования отпуска. Есть вероятность травматизма или заболевания.

Козерог

Предвидится эмоциональный и энергетический спад. Нужно уделить время семье и зарядиться позитивом перед началом нового проекта.

Водолей

Если Водолеи не будут выполнять установленные врачами требования, здоровье может пошатнуться. Не стоит играть с судьбой ― после работы лучше заняться хозяйством.

Рыбы

В четверг Рыбы могут почувствовать холодность и безразличие окружающих ― дело в непонимании. Не стоит срываться во время общения с людьми. Ближайшие дни лучше заняться любимым хобби.

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