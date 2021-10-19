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Сахарные соты: рецепт конфеты дальгона

19.10.2021

Нашумевший сериал «Игра в кальмара» принес популярность южнокорейской конфете дальгона по всему миру. Похожая на ириску сладость не только вкусная и аппетитная, но еще и легкая в приготовлении. Предлагаем вам рецепт известных конфет дальгона от редакции сайта STB.UA

печенье дальгона

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Конфеты дальгона ― это сладость, сделанная из сахара и пищевой соды. Соответственно, для их приготовления необходимо всего два ингредиента.

На одну порцию конфет дальгона вам понадобится:

  • Коричневый или белый сахар ― 3 ст. л.
  • Пищевая сода ― щепотка

Способ приготовления:

  1. Положить сахар на антипригарную сковороду или в ковш и нагревать его на среднем огне.
  2. Готовить сахар нужно примерно 5―7 минут, интенсивно помешивая деревянной ложкой или лопаткой, чтобы он не пригорал. Сироп должен стать янтарного цвета.
  3. После этого добавить соду и продолжать помешивать, пока смесь не станет светлого цвета.
  4. На заранее приготовленный противень или форму для выпечки вылить карамельную массу и оставить ее на пару минут, чтобы она немного остыла. 
  5. Затем с помощью формочек для печенья нужно выдавить на массе рисунок и остудить лакомство.

Конфеты дальгона готовы!

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