Сахарные соты: рецепт конфеты дальгона
19.10.2021
Нашумевший сериал «Игра в кальмара» принес популярность южнокорейской конфете дальгона по всему миру. Похожая на ириску сладость не только вкусная и аппетитная, но еще и легкая в приготовлении. Предлагаем вам рецепт известных конфет дальгона от редакции сайта STB.UA.
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Конфеты дальгона ― это сладость, сделанная из сахара и пищевой соды. Соответственно, для их приготовления необходимо всего два ингредиента.
На одну порцию конфет дальгона вам понадобится:
- Коричневый или белый сахар ― 3 ст. л.
- Пищевая сода ― щепотка
Способ приготовления:
- Положить сахар на антипригарную сковороду или в ковш и нагревать его на среднем огне.
- Готовить сахар нужно примерно 5―7 минут, интенсивно помешивая деревянной ложкой или лопаткой, чтобы он не пригорал. Сироп должен стать янтарного цвета.
- После этого добавить соду и продолжать помешивать, пока смесь не станет светлого цвета.
- На заранее приготовленный противень или форму для выпечки вылить карамельную массу и оставить ее на пару минут, чтобы она немного остыла.
- Затем с помощью формочек для печенья нужно выдавить на массе рисунок и остудить лакомство.
Конфеты дальгона готовы!
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