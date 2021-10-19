Сахарные соты: рецепт конфеты дальгона

Нашумевший сериал «Игра в кальмара» принес популярность южнокорейской конфете дальгона по всему миру. Похожая на ириску сладость не только вкусная и аппетитная, но еще и легкая в приготовлении. Предлагаем вам рецепт известных конфет дальгона от редакции сайта STB.UA.

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Конфеты дальгона ― это сладость, сделанная из сахара и пищевой соды. Соответственно, для их приготовления необходимо всего два ингредиента.

На одну порцию конфет дальгона вам понадобится:

Коричневый или белый сахар ― 3 ст. л.

Пищевая сода ― щепотка

Способ приготовления:

Положить сахар на антипригарную сковороду или в ковш и нагревать его на среднем огне. Готовить сахар нужно примерно 5―7 минут, интенсивно помешивая деревянной ложкой или лопаткой, чтобы он не пригорал. Сироп должен стать янтарного цвета. После этого добавить соду и продолжать помешивать, пока смесь не станет светлого цвета. На заранее приготовленный противень или форму для выпечки вылить карамельную массу и оставить ее на пару минут, чтобы она немного остыла. Затем с помощью формочек для печенья нужно выдавить на массе рисунок и остудить лакомство.

Конфеты дальгона готовы!

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