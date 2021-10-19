Гороскоп на 20 октября 2021 года поможет разобраться, кому нужно позаботиться о здоровье, кого ждет приятный сюрприз, а кому не стоит встревать в конфликты. Читайте гороскоп на 20 октября от экстрасенсов СТБ.

Больше по теме: Гороскоп‌ ‌на‌ ‌неделю‌ ‌с‌ ‌18 ‌по‌ ‌24 октября ‌2021‌ ‌года‌

Овен

В среду лучше не привлекать к себе внимание ― сегодняшние ссоры могут закончиться очень плохо. День идеально подойдет для прогулки на природе и планирования.

Телец

Если вовремя обратить внимание на факторы риска, то Тельцы смогут избежать проблем со здоровьем. Высока вероятность романтического сюрприза.

Близнецы

В среду могут напомнить о себе старые рабочие проблемы, но если вовремя обратиться за помощью, все решится наилучшим для вас образом.

Рак

Раки могут перенервничать из-за конфликтов с противоположным полом. Идеальный день для изоляции и завершения дел, отложенных «на завтра».

Лев

В среду потакание вредным привычкам может негативно сказаться на здоровье Львов. В этот день стоит проявить заботу о своей половинке.

Дева

Девам стоит обратить внимание на попытки близких поддержать и помочь. Концентрация на ошибках и проблемах чревата семейным скандалом. Переутомление не оценят ни начальство, ни ваш организм.

Весы

У Весов просыпается потенциал в работе ― ваше творчество может заметит руководство и достойно вознаградить. Стоит решать по одной проблеме за раз.

Скорпион

В первой половине дня в делах будет много препятствий и критики. Благодаря знаниям и уверенности в себе Скорпионы смогут легко добиться своего.

Стрелец

Активный отдых поможет восстановить силы после недавних тяжелых проблем. Время довериться близким и позволить им позаботиться о вашем благополучии.

Козерог

Любой флирт на работе может обернуться катастрофой ― нельзя смешивать работу и семью, а вечер лучше провести с близкими. Сегодняшние знакомства дадут невероятные результаты в будущем.

Водолей

Любые встречи, связанные с работой, пройдут в пользу Водолея. В спорах лучше проявить выдержку ― победителем выйдет тот, кто отмалчивается.

Рыбы

Какое-то дело из прошлого может неожиданно всплыть и кардинально изменить расклад дня. Нужно быть внимательным, чтобы не упустить возможность успешно подстроить обстоятельства под себя.

Больше по теме: Финансовый гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.