Гороскоп на 19 октября 2021 года подскажет, кому стоит опасаться за свое здоровье, кому враги расставили ловушки, а кого ждет бурное романтическое приключение с морем впечатлений. Читайте гороскоп на 19 октября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

У Овнов опасность испортить отношения с важным человеком из-за нетерпения. Стоит собрать всю энергию и проявить выдержку ― потом это даст плоды.

Телец

Для Тельцов во вторник спонтанность будет главным врагом. Не стоит принимать необдуманные решения. Это может подорвать финансовое благополучие.

Близнецы

Близнецам во вторник самое время заняться планированием ― прилив энергии поможет придумать решения для всех проблем, которые беспокоят уже долгое время.

Рак

Раки получат аванс харизмы для улучшения отношений со второй половинкой. Возможен переход на новый уровень отношений или судьбоносная встреча

Лев

Для Львов самое время встретиться с подругами и в женском кругу заняться расслаблением и наполнением энергией. Можно уделить внимание своей внешности ― сходить в СПА или салон красоты.

Дева

Девы во вторник смогут качественно спланировать все свои масштабные проекты на ближайшее время. Не стоит нервничать из-за бытовых проблем ― это может испортить семейную идиллию

Весы

Во вторник у Весов возможен упадок энергии, и реакция на незначительные преграды будет острой. Если направить свои мысли в нужное русло, выйдет продуктивный день.

Скорпион

Расположение планет позволит получить невероятные результаты, если Скорпионы вовремя используют шанс. Возможны интересный проект или поощрение на работе, а также начало романтических отношений.

Стрелец

Недоброжелатели могут строить козни Стрельцам ― нужно опасаться успешных на первый взгляд идей и проектов. Стоит отложить важные дела и положиться на интуицию.

Козерог

Во вторник Козерогов ждет много общения и даже флирт. Интуиция будет на нуле, поэтому не стоит бросаться в авантюры. Старые решения проблем окажутся неэффективными.

Водолей

Во вторник Водолеям нужно отстаивать свои границы и четко расставить приоритеты. Если отбросить лень, день будет чуть ли не самым продуктивным за неделю.

Рыбы

Рыбам не стоит расстраиваться из-за неудач на работе. Лучше сосредоточиться на физическом и моральном здоровье ― из-за перенапряжения есть опасность заболевания.

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