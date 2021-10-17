Сегодня, 17 октября, ведущий шоу «Україна має талант», романтических реалити «Холостяк» и «Холостячка», Григорий Решетник отмечает день рождения. Редакция сайта STB.UA поздравляет шоумена с праздником!

Григорий Решетник — один из самых успешных украинских телеведущих. Известный шоумен и диктор отмечает свои 38 лет.

На украинском ТВ-пространстве Григорий стал узнаваем благодаря многим топовым проектам, в которых выступал в роли ведущего или диктора. Так, с 2012 года романтическое реалити «Холостяк», а за ним и «Холостячка», получили постоянного и неизменного профессионала-ведущего — Григория Решетника.

А уже 23 октября Григорий станет ведущим главного проекта осени — «Україна має талант»!

Редакция сайта STB.UA поздравляет Григория с днем рождения и желает творческих успехов!

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