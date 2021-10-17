Гороскоп на 18 октября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. Что особенного должно произойти в этот день? У кого начало недели будет благоприятным, а кому стоит быть осторожным? Узнайте в гороскопе на 18 октября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

В понедельник Овнам, возможно, придется принять важное решение. Звезды советуют прислушаться к своей интуиции ― она не подведет.

Телец

Звезды предвещают Тельцам день, полный приятных встреч. Приготовьтесь к тому, что в вашу дверь может постучаться неожиданный гость. Также возможно полезное знакомство.

Близнецы

В понедельник Близнецам предстоит отстаивать свою репутацию в коллективе. Но не переживайте, ваши целеустремленность и принципиальность позволят вам легко с этим справиться.

Рак

Звезды советуют Ракам в понедельник заняться саморазвитием. Если вы давно хотели записаться в школу иностранных языков или посетить какой-то семинар ― это подходящий день.

Лев

В понедельник на пути Львов могут появиться преграды. Звезды советуют вам взять паузу и быть осторожными в своих решениях.

Дева

У Дев возможны небольшие трудности в бытовой сфере. Постарайтесь не откладывать их решение в длинный ящик и разбирайтесь с проблемами вовремя.

Весы

В понедельник у Весов может появиться новый источник дохода. Звезды советуют представителям знака обратить внимание на свое здоровье.

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Скорпион

Ограничьте общение с людьми, которые приносят в вашу жизнь негатив. Это убережет вас от плохого настроения и депрессий. Больше прислушивайтесь к своему сердцу.

Стрелец

Стрельцам стоит быть осторожными в финансовых вопросах. Не соглашайтесь на сомнительные сделки и предложения. Прислушайтесь к советам близких людей.

Козерог

Звезды предвещают Козерогам профессиональный рост. В понедельник представители знака смогут продвинуться по карьерной лестнице, если не побоятся открыто заявить о себе.

Водолей

В понедельник Водолеям стоит избегать конфликтов на работе. Это поможет вам сохранить хорошие отношения с коллегами. Вечер стоит провести в компании друзей.

Рыбы

Благодаря своим знаниям Рыбам удастся выиграть важный спор. День хорош для составления планов на будущее.

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