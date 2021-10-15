Гороскоп на 16 октября 2021 года подскажет, чего стоит ждать в субботу каждому знаку зодиака. Кому будут легко даваться все дела, а кому нужно поберечь нервы? Читайте гороскоп на 16 октября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овнам не стоит совершать серьезные поступки или принимать ответственные решения. Есть большая вероятность ошибиться, что очень сильно вас огорчит. Так что звезды советуют позитивно мыслить и планировать дела.

Телец

Тельцам захочется кто-то покритиковать, но лучше этого не делать. Поэтому вам будет казаться, что вы весь день одиноки. Не волнуйтесь, просто судьба вас оберегает. Отпустите ситуацию.

Близнецы

Близнецам захочется узнать новое про себя, они будут расспрашивать родных про свое детство и вспоминать беззаботное время. Вам удастся сгенерировать прекрасные идеи, которые вы в скором времени сможете воплотить.

Рак

Раки будут идти против звезд. Весь день они будут говорить то, что думают, прямо в лицо. Чтобы успокоиться, просто расскажите кому-нибудь близкому, что у вас не получается.

Лев

Львы не смогут расслабиться и думать о хорошем. Весь день они будут слишком внимательными и настороженными. А так и нервный срыв получить можно.

Девы

Звезды советуют Девам избегать грубых людей, хоть ваш день и так будет с минимальным количеством общения. Стоит больше заниматься вашим новым хобби, и тогда спокойствие и гармония с собой быстро вернутся к вам.

Весы

Весы слишком много ругают себя в последнее время. Вы будете браться за дела и негодовать, если не успеваете их выполнить. Стоит немного остановиться и увидеть ситуацию со стороны.

Скорпион

Скорпионы в последнее время очень успокоились, вы чувствуете гармонию с собой и пытается научить этому других. Старайтесь больше разговаривать с людьми об их проблемах, это может помочь.

Стрелец

Стрельцы могут изменить свое мнение о ком-то, не стоит мешать этому. А может, дела, которые вы так долго строили, изменят свое направление. Изменения не всегда плохо.

Козерог

Козероги будут внимательными и чуткими к каждому человеку, весь день они смогут добиваться поставленных целей. Будет получаться от финансовых дел до налаживания контакта с другими людьми. Но не переусердствуйте, вы можете надоесть другим людям.

Водолей

Звезды советуют вам избавиться от всего старого и ненужного, так вы сможете освободить пространство не только вокруг себя, но и в своей голове. Вам будет казаться, что вы избавились от проблем, почувствуете облегчение. Это того стоит.

Рыбы

Рыбы будут довольно скрытными, это будет мешать многим людям в разговоре с вами. Звезды советуют расслабиться и сосредоточиться на одном деле, чтобы быстрее доделать все запланированное.

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