«Как выйти замуж»: когда уместен поцелуй на свидании?

В эту пятницу, 15 октября, сразу после выхода 5 выпуска романтического реалити «Холостячка»-2 зрители СТБ узнают еще больше эксклюзивной информации об участниках и событиях проекта в ток-шоу «Как выйти замуж». В этот раз эксперты вместе с мужчинами поговорят на тему сближения.

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Как не перейти черту в этом интимном процессе? Как относятся к тактильности и поцелуям мужчины? А также – самое обсуждаемое событие 5 выпуска – первый поцелуй Златы Огневич с одним из мужчин!

Звездными гостями программы станут актриса Анна Сагайдачная и ее супруг – продюсер Евгений Третьяк.

К обсуждению также присоединятся участники 2 сезона «Холостячки»: Дмитрий Шевченко, Роман Васильев, Андрей Хветкевич, Андрей Задворный.

Эксперты: Андрей Жельветро и Виктория Любаревич-Торхова.

Ведущий: Григорий Решетник

Смотрите «Как выйти замуж» 15 октября и каждую пятницу сразу после выпусков реалити «Холостячка» на СТБ!

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