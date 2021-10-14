Гороскоп на 15 октября 2021 года подскажет, чего стоит ждать в пятницу каждому знаку зодиака. Кто достигнет успеха в любви, а кто ― в карьере? Читайте гороскоп на 15 октября от экстрасенсов СТБ.

Овен

В пятницу Овны могут испытать неуверенность и неловкость даже в своих лучших умениях. Им постоянно будет казаться, что все это время они просто не замечали очевидного. Не стоит волноваться, попейте чая и успокойтесь, вы все делаете правильно.

Телец

Тельцы могут проявить инициативу и попробовать себя в чем-то новом, прихватив с собой еще несколько человек для свершения дел. Если же Тельцы не захотят начинать с кем-то новое дело, то им придет в голову безумная идея, которую они вскоре реализуют.

Близнецы

Близнецы будут со всеми делиться своими знаниями, даже кто особо этого и не хотел. Но советы обязательно помогут каждому, возможно, просто чуть позже. Близнецам будет нескучно весь день, но под вечер им будет казаться, что они одиноки. Не растрачивайте всю энергию в течение дня!

Рак

Раки захотят создавать уют в доме, начиная со свечей и заканчивая мыслями об изменении планировки. С самого утра им будут близки рутинные дела, они будут даваться легко и быстро.

Лев

Львы все время будут хотеть с кем-то беседовать, как «ни о чем», так и о философских вопросах. Беседы с некоторыми людьми заставят задуматься о глобальных проблемах, поэтому стоит выбирать собеседника получше.

Дева

Весь день Девы посвятят генерированию новых идей и составлению планов на все сферы общества. Мозг будет работать настолько эффективно, что останавливаться Девам не захочется даже ночью.

Весы

Весы будут много размышлять об уже прошедших делах и о будущих планах, как бы их воплотить, чтобы не потерять много сил и денежных ресурсов. Они будут советоваться с близкими людьми, но в конечном итоге сделают все самостоятельно.

Скорпион

Звезды советуют задуматься о восприятии самого себя. Комфортно ли вам заниматься тем, что вы делаете сейчас? Устраивает ли вас работа и зарплата? Помогают ли вам друзья, которым вы постоянно оказываете поддержку? Этот день заставит задуматься и поменять свои ценности. Впереди важный этап.

Стрелец

Стрельцам придется узнать какого-нибудь человека получше. Вам нужно проникнуться чьей-то историей, подумать над жизнью других людей. Вы будете нуждаться в том, чтобы помочь другому человеку, неважно, попросит он вас об этом или нет.

Козерог

Козероги захотят убежать ото всех, остаться наедине с собой, но их постоянно кто-то будет окружать. Не стоит просто молча пропадать, вас не оставят одного именно поэтому. Сообщите своим близким, что вам нужно расслабиться, тогда день пройдет просто замечательно.

Водолей

Водолеи всегда знали, что они умеют оценивать свои возможности и умения. Но в вашей жизни сейчас наступает этап, когда вам нужна помощь в той среде, которую вы не знаете. Не бойтесь обратиться к специалисту за помощью, у вас есть на это причина.

Рыбы

Рыбы будут максимально требовательны ко всем, любая работа будет проконтролирована ими. В этот день водным знакам нужно посмотреть на работу других людей, чтобы понять, как работать в стрессовом состоянии.

Больше по теме: Солнечные и лунные затмения 2021: когда и к чему готовиться

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.