14 октября отмечается День защитника Украины! Поздравить родных и знакомых защитников государства – значит поднять их боевой дух, придать сил и укрепить веру в победу! В этом материале вы найдете лучшие поздравления с Днем защитника Украины в стихах и для смс, которые порадуют мужские сердца.

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Поздравляем вас, мужчины,

В День военных Украины.

Вы защитники страны

И опора для семьи.

Мы желаем вам сегодня

Много денег и здоровья,

И успехов в каждом деле,

Много счастья и веселья.

Пусть сопутствует удача

Лет до 100, и не иначе.

Хоть и сурова жизнь порой,

ты сильным будь,

И для себя скорей открой

надежный путь.

Не выживать умей, а жить,

вперед иди,

С удачею всегда дружи

и на пути

Успех скорее свой лови,

здоровым будь,

И ты постигнешь суть любви

и жизни суть.

Всех солдатов Украины

Поздравляем с этим Днем,

Пусть нужды совсем не будет

Вам в оружии своем!

Пусть царит везде порядок,

Будет тихо пусть в стране,

Будем жить спокойно, в мире,

Мы со всеми на земле!

Дорогой ты мой солдат,

С днем военных поздравляю,

Добрым чтобы был комбат

От души тебе желаю!

Чтобы служба шла успешно,

Не ругали командиры,

Чтобы ты всегда берег

Честь солдатского мундира!

Хочу тебя поздравить, сын –

Ты у меня такой один.

Пускай гордится вся страна –

Ведь так нуждается она

В защитнике таком, как ты,

Пусть сбудутся твои мечты!

Пускай тебе всегда везет,

Твой дух тебя не подведет!

Каждый мужчина – в душе он герой,

Ты же – герой и на деле.

В праздник тебя поздравляю я твой,

Если пришлось на пределе

Долго работать – умей отдыхать,

В жизни я счастья желаю,

Синюю птицу удачи поймать,

Крепко держать, не пуская.

В день защитника отечества

Я хочу тебя поздравить,

Пусть сегодня человечество

Твою доблесть будет славить,

Мой любимый и единственный

От души я поздравляю,

Добрым быть и чуть таинственным

От души тебе желаю!

Поздравить Вас спешим не зря!

И в день защитника страны

Желаем Вам не знать войны!

Еще желаем от души —

Красиво, долго, ярко жить!

И дамам нравится всегда,

Даже в преклонные года!

От всей души без многословья

Желаю счастья и здоровья.

Желаю жить без старости,

Работать без усталости.

Желаю благ Тебе земных —

Я знаю, Ты достоин их.

Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет,

Вернуться, куда б не пришлось вам пойти,

Опасность в дороге легко обойти.

Крепиться, с пути вам не сходить,

Рассветы Украины беречь и хранить,

Успеха вашего пускай не рвется нить.

Обязательно поздравьте родных и знакомых с Днем защитника Украины!

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