Покров Пресвятой Богородицы 2021, как и любые религиозные праздники, следует отмечать в соответствии с определенными правилами, чтобы не навлечь на себя гнев святых. Эксперт «Битвы экстрасенсов» Алена Курилова рассказала, что нельзя делать на Покров. Подробности читайте в материале!

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Так, Алена Курилова отмечает, что на Покров Пресвятой Богородицы:

Нельзя делать серьезную хозяйственную работу , выполнять многие домашние обязанности: строить, копать, убирать, стирать, шить, вязать, гладить. Можно делать только неотложные дела.

Нельзя ссориться, конфликтовать и употреблять бранные слова.

Ни в коем случае нельзя обидеть кого-то из мертвых недобрым словом , чтобы они не перестали помогать.

Желательно не употреблять спиртных напитков и не застольничать допоздна .

Нельзя занимать и одалживать деньги . Согласно народным приметам, вместе с деньгами можно отдать свое счастье и удачу, а забрать горести и печали.

Раньше в этот день девушкам нельзя было отказывать женихам в предложении руки и сердца. В древности наши предки верили, что в празднество Покрова Богородицы незамужние девушки получают шанс обрести семью.

Если провести праздник правильно, человек на весь год получит защиту и благословление Матери Божьей.

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