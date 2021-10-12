Гороскоп на 13 октября 2021 года расскажет, кому стоит опасаться травм, для кого противопоказаны конфликты, а кто сможет начать новый этап на работе и в личной жизни. Читайте гороскоп на 13 октября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овнам стоит умерить напор ― терпение и нужный момент позволят решить давнюю проблему. В среду можете получить приятный сюрприз от близкого человека.

Телец

У Тельцов вероятны осложнения в выполнении задуманного, но кропотливый труд и совет от неожиданного доброжелателя могут изменить результаты.

Близнецы

Близнецы будут вознаграждены за свой труд над каким-то давним проектом. Вероятна также поддержка от близких. Возможны поездки и возобновление знакомств.

Рак

В среду у Раков может обостриться интуиция ― не стоит следовать чужим советам, они могут навредить. Вечер лучше провести дома в уюте с близким человеком.

Лев

У Львов в среду проявятся харизма и остроумие. Есть шанс развития романа. Вероятно, Львам захочется путешествий и активного отдыха, который вдохновит на новые идеи.

Дева

У Дев есть вероятность домашних ссор и финансовых потерь. Если не быть внимательными, можно повысить риск травм и опасности для здоровья. Следует опасаться инфекций.

Весы

Для Весов среда ― взрывоопасный день. Есть вероятность недоразумений и размолвок на работе. Стоит сосредоточиться на выполнении заданий, а вечером приготовить сюрприз близкому человеку.

Скорпион

У Скорпионов среда станет днем вдохновения, переосмысления и составления новых планов. Планирование и четкие рамки могут подтолкнуть к переходу на новый этап карьеры и отношений.

Стрелец

Не время для конфликтов, они могут спровоцировать проблемы на работе. Если воспользоваться моментом, то можно уладить проблемы с отношениями.

Козерог

Судьба будет изменчива. Козероги могут возобновить старые связи и получить новых партнеров. Стоит четко определить границы и контролировать ситуацию, чтобы избежать потерь.

Водолей

У Водолеев в среду будет активный день на работе ― вероятны новые достижения в карьере, которые нужно укрепить. Противостояние с недоброжелателями поможет выиграть близкий человек

Рыбы

Удача будет на стороне Рыб. Если положиться на свою интуицию и не принимать резких решений, можно улучшить финансовое положение. Не время для конфликтов с близкими.

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