14 октября отмечается День защитника Украины! Узнайте больше о предыстории праздника в нашем материале!

Государственный праздник День Защитника Украины, считается достаточно новым, но хранит в себе историю многих веков. Дата 14 октября была выбрана не случайно, ведь именно в этот день отмечается большой православный праздник – Покрова Пресвятой Богородицы, также октябрьский день был знаменательным для запорожских казаков, которые выбирали старшин 14 числа. Собственно, с 1999 года важная дата в календаре праздников именовалась Днем украинского казачества. Именно в этот день отмечается и создание Украинской повстанческой армии.

День защитника Украины был установлен 14 октября 2014 года указом Президента Украины, вместе с этим был отменен указ о праздновании Дня защитника Отечества 23 февраля. Это решение Петр Порошенко прокомментировал так:

«В богатой подвигами летописи украинского воинства множество битв и дат, достойных стать Днем защитника Отечества. Я подчеркиваю, Украина никогда больше не будет праздновать этот праздник по военно-историческому календарю соседней страны. Мы будем чествовать защитников своего Отечества, а не чужого!», – заявил тогдашний Президент Украины в своей речи ко Дню Независимости нашей страны.

5 марта 2015 года Верховная Рада за предложением Петра Порошенка приняла закон, который объявил День Защитника Украины официальным выходным днем. Стоит отметить, что в 2021 году эта дата приходится на среду, 14 октября.

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Конечно, кроме памяти о людях, отстаивающих целостность нашей страны, защищающая каждого из нас, день призван поднять дух народа, патриотизм, осознанность и любовь к своей Родине.

Поздравлять, в первую очередь, стоит тех, кто служит в Вооруженных силах Украины, а также остальных подразделениях, направленных на защиту страны. Приятным подарком станет, в первую очередь, ваше внимание и память о важном дне.

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