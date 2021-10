Благотворительный Кураж Classy Birthday Party: последний ивент на ВДНГ

Первый Благотворительный за два года, и последний «Кураж» перед неопределенной во времени паузой, пройдет 16 и 17 октября. Основой ивента станет празднование 6-го дня рождения проекта, много звездных гостей и особая барахолка.

Вход по онлайн-билетам без очереди за 150 грн (можно сразу идти ко входу), и билеты на месте по 200 грн.

Праздновать и провожать «Кураж» на бессрочные каникулы будут: Smailov, Pavel Plastikk, Sabina, Katro Zauber, Yura Denysenko, Barbulone, Seba Korecky, Pantileev, Valerii Pronkin, Маша Ефросинина, Лера Бородина, Гарик Корогодский, Ярослава Гресь, Сабина Мусина, Дмитрий дыр, Оля Руднева, Юлия Бевзенко, Монро, Коля Серга, Позитив, Андрей Бедняков, Анатолий Анатолич, Ефим Константиновский и другие друзья события.

В своем посте основательница «Куража» Алена Гудкова обещает, что этот «Кураж» будет особенно сентиментальным и ярким:

“И даже если бабье лето кончится прямо на Кураже, у нас есть столько всего, чтобы окунуть вас в осенний лунапарк, что я искренне рекомендую вам не пропустить эти выходные! Аттракционы, колесо обозрения, автодромы и вечеринка до скольки захотим в уютном павильоне — гуляем на все!”.

Организаторы подготовили много сюрпризов: особые декорации, поставленный свет, много метафана, празднично украшенные зоны и даже счастливый час с игристым.

Искусство курирует WE BAD — творческое дуо исследователей урбанистического пространства, которые создают провокационные, пластичные и свежие образы. Они создали арт на фасаде «Куража», как продолжение темы искусства и отражение идеи быть любым, которую пропагандирует проект.

На барахолке в этот раз представлены известные бренды: KSENIASCHNAIDER, SINOBI, Have A Rest, Keep, ONLY GOOD, Kachorovska, Shur Shur, Mari b, LILIT SARKISIAN ART SHOP, Na.Kooo и Bretone.

Благотворительный «Кураж» является одним из самых главных и самых душевных из всей серии ивентов, ведь большая часть от его прибыли идет на благотворительность, тем самым создавая вклад в развитие Украины. Организаторам не удавалось воплотить его два года из-за пандемии. В этом году «Кураж» посвятил благотворительные сборы ментальному здоровью, эта тема — номер 1 по проблематике во всем мире, не только в Украине.

Вырученные во время ивента и во время специального масштабного розыгрыша средства будут направлены на профилактику и первичную помощь ментальному здоровью уязвимых детей и родителей в травмированной войной Луганской области. Проект реализует ОО СОС Детские Деревни Украины, которая уже 17 лет помогает детям страны.

Его цель — проанализировать, и в случае выявления потребности, улучшить психоэмоциональное состояние уязвимых детей и родителей, способствовать устойчивости их ментального здоровья. Проект включает работу в Северодонецке и Старобельске первичного звена помощи ментальному здоровью детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в приемных семьях и детских домах семейного типа, а также детей и семей в сложных жизненных обстоятельствах.

Кроме этого, уже во второй раз «Кураж» будет адаптирован для людей с нейроразличиями и ментальной инвалидностью. Проект реализован совместно с Diversity Consulting Agency (DCA) и общественной организацией Happy Today, что на благотворительной основе создает просветительские проекты на тему аутизма.

В рамках сотрудничества, на «Кураже» внедрено инструменты, для улучшения опыта пребывания на ивенте людей. Например, на ивент будут приглашены волонтеров, которые могут сопровождать человека с ментальными особенностями на «Кураж», чтобы получить бесплатный вход и стать частью фокус-группы, в будущем, чтобы помочь улучшить все процессы на площадке для этой инициативы, близким людей с ментальной инвалидностью, нужно заполнить анкету.

Среди спикеров особого звездного лектория: Маша Ефросинина, Лера Бородина, Гарик Корогодский, Ярослава Гресь, Юлия Бевзенко и Ольга Руднева.

В программе уже традиционные и любимые стендап и выступление Инародного театра Воробушек с приглашенным гостем Антоном Савлеповым, много разных активностей для детей и взрослых, классическая винтажная барахолка, а еще зона для свадеб со звездными ведущими: Монро, Колей Серьга, Андреем Бедняков, Гариком Корогодским , Васей Байдаком, Анатолием Анатольевичем, Позитивом и Ефимом Константиновским.

«Кураж» приглашает гостей нарядиться ко дню рождения, планирует бесплатно бить тату «Кураж» и «Будь любим» на память, а также фотографировать гостей ивента на полароид.

Лайн-ап выходных:

Суббота, 16 октября

12: 00-14: 00 Valerii Pronkin

14: 00-16: 00 Pantileev

16: 00-17: 30 Pavel Plastikk

17: 30-19: 30 Katro Zauber

19: 30-22: 00 Igor Smailov

22: 00-00: 00 Yura Denysenko

Воскресенье, 17 октября

12: 00- 14:00 Ivan Barbul

14: 00-16: 00 Access mode

16: 00-19: 00 Seba Korecky

19: 00-21: 00 Mykyta

21: 00-00: 00 Saba & Dir

Среди ярких зон от партнеров: «Aperol», «IQOS», «Сильпо», «Bacardi» и «Новая почта».

На ивенте и в помещениях обязательным является ношение маски.

Когда: 16-17 октября

Время работы: 12:00-00:00

Цена на входе — 200 грн

Цена онлайн — 150 грн

Важно: вход с онлайн-билетами без очереди. Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам боевых действий, беременным и именинникам бесплатно.

Локация: 19-й павильон ВДНГ, проспект Глушкова, 1