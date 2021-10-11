Гороскоп на 12 октября 2021 года подскажет, кому готовиться к поездке, у кого опасность финансового краха, а для кого звезды приготовили романтическое приключение. Читайте гороскоп на 12 октября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Успешный для карьеры день. Если сегодня выберете удачный момент, сможете получить выгоду на работе. Напористость и уверенность в себе могут оказаться полезными.

Телец

Тельцы будут обеспокоены рабочей документацией. Могут напомнить о себе события из прошлого. Прилив энергии может быть весьма кстати в этот день.

Близнецы

Близнецы смогут получить неожиданную подсказку или поддержку от близкого, которая может вылиться в финансовую прибыль. На вторник предвидится много контактов.

Рак

Во вторник Раки решат проблемы с документами, которые начались в прошлом. Кто-то из давних знакомых повлияет на одно из текущих важных дел. Если будут встречи со старыми знакомыми, то возможен и романтический интерес.

Лев

Львы почувствуют эмоциональный и физический подъем ― самое время для романтических приключений. Можно планировать отдых со второй половинкой.

Дева

Прилив энергии Девам нужно использовать с осторожностью ― ретроградный Меркурий может нивелировать результаты ваших стараний. Проявите терпеливость и уверенность в своих силах.

Весы

Неопределенность Весов может быть усилена Меркурием. Не стоит начинать новые дела, но если вы будете достаточно трудолюбивы, возможен успех в текущем деле.

Скорпион

Во вторник у Скорпионов появится возможность применить свои умения в интересном проекте. Но для получения выгоды нужно не забывать о самоконтроле ― вероятно соперничество с кем-то из старых конкурентов.

Стрелец

Стрельцы во вторник смогут почувствовать все преимущества своей харизмы и красноречия. Возможно начало нового интересного проекта, хобби или страстных отношений.

Козерог

Новая неделя у Козерогов может начаться с разочарования в ком-то из близкого окружения или на работе. Если не уследите, это приведет к финасовым потерям и затягиванию проекта.

Водолей

У Водолеев намечаются финансовые операции, оформление документов и поездки, которые подарят знакомство с новыми людьми. Вместе это все улучшит ваше финансовое положение.

Рыбы

У Рыб период самопознания и открытий. Есть возможность изменить свою жизнь ― перейти на новый уровень отношений, куда-то переехать или сменить работу. Во вторник есть вероятность поймать удачу за хвост.

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