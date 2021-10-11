Голосуйте за любимые диджитальные кампании #СильнаЯ и #Сильный

Диджитальные кампании телеканала СТБ против гендерных стереотипов — #СильнаЯ и #Сильный — были номинированы в конкурсе лучших украинских digital-проектов от MMR. Переходите по ссылке, выбирайте раздел «Digital-кампания» и отдайте свой голос кампаниям #СильнаЯ и #Сильный!

Читатели MMR могут выбрать лучшие проекты в нескольких номинациях. В каждой из них можно проголосовать только за одного номинанта. Параллельно с онлайн-сообществом оценивать по нескольким критериям будет и экспертное жюри. Онлайн-голосование продлится до 18 октября включительно, победители будут объявлены на сайте MMR.

Напомним, что осенью 2020-го и зимой 2021-го телеканал СТБ успешно проводил социальные диджитальные кампании. #СильнаЯ начала диалог о стереотипах, которые мешают женщине реализовать мечту, принимать решения без общественного давления и обрести счастье. А #Сильный позаботился о том, чтобы то же самое случилось и для мужчин. Итоговая цель двух кампаний ― борьба за право быть настоящим, открыто говорить о своих переживаниях, осуществлять выбор, исходя из собственных стремлений, и поддерживать в этом своего партнера, популяризировать равное право на карьеру обоих партнеров и равное участие в работе по дому и воспитании детей.

Смотреть интервью #СильнаЯ:

#СильнаЯ. Даша Квиткова о стереотипе, что ей просто повезло

#СильнаЯ. Яна Брензей: На любом застолье темы сводятся к «А когда уже дети будут?»

#СильнаЯ. Марина Боржемская: Меня взяли на шоу только потому, что я личность

#СильнаЯ. Ольга Мартыновская: Моя семья осуждала меня за то, что я выбираю карьеру

#СильнаЯ. Елена Фроляк против стереотипа о женщинах-руководителях

#СильнаЯ. Наталка Денисенко о конкуренции в семье, стереотипах внешности и детской травме

#СильнаЯ. Оксана Байрак: Я женщина вне возраста

#СильнаЯ. Надя Матвеева: Об успехе, жизни ради детей и смелости решиться на развод

#СильнаЯ. Татьяна Пренткович о том, как построить карьеру и быть при этом хорошей мамой

#СильнаЯ. Кристина Решетник: Люди уверены, что за нами ездит свита нянь

#СильнаЯ. София Стужук о том, как быть сильной несмотря ни на что

#СильнаЯ. Алла Костромичева: Меня воспринимали исключительно как картинку без права голоса

#СильнаЯ. Ксения Мишина: Я придерживаюсь мнения, что по жизни выбирает женщина

Смотреть интервью #Сильный:

#Сильный. Эктор Хименес-Браво: «Сантименты — не для мужчин»

#Сильный. Психолог Андрей Козинчук: Кто в доме хозяин — худший вопрос, который можно задать

#Сильный. Морпех Сергей Панков: Кто вообще решил, где мужская, а где женская профессия?

#Сильный. Никита Добрынин: Я плакал, когда узнал, что Даша беременна

#Сильный. Ваня Крышталь: Если я помыл посуду, то что ― я лишился мужского достоинства?

#Сильный. Андрей Рыбак: Мне говорили «мальчики не плачут», а как реагировать по-другому ― никто не объяснял

#Сильный. Полицейский Сергей Багалика: Папа в декрете ― это супер!

#Сильный. Алексей Тригубенко: О статусе «идеального мужчины», поиске себя и страхе не оправдать ожидания близких

#Сильный. Ведущий «Один за всех» Сергей Костыра о покушении на свою жизнь, самом большом страхе и стереотипах

#Сильный. Александр Эллерт о стереотипах: Я делаю маникюр, посещаю косметолога и думаю, что мне надеть, ― это нормально, когда мужчина следит за собой

#Сильный. Известный блогер Петр Заставный: Я работаю с психологом, чтобы не передать комплексы своему сыну

#Сильный. Тарас Цымбалюк рассказал о сценах с поцелуями, статусе секс-символа и стереотипах относительно актеров

#Сильный. Холостяк Михаил Заливако: Стереотипы делают нашу жизнь невкусной

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