Гороскоп на 10 октября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в воскресенье. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 10 октября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овны могут столкнуться с критикой из-за их финансовых проблем. Вы должны быть готовы сказать «нет» людям, которые ожидают от вас слишком многого.

Телец

Звезды советуют Тельцам как следует отдохнуть перед предстоящей неделей. Не позволяйте делам, связанным с работой, тревожить вас. Проведите время с семьей или друзьями.

Близнецы

Время, проведенное с друзьями, будет очень важно для Близнецов. Поэтому, если кто-то предлагает вам встретиться, не стоит отказываться.

Рак

Любые недоразумения с родственниками будут разрешены в воскресенье с помощью вашего посредничества. Денежные дела пойдут вверх.

Лев

Вы слишком много думаете о словах и поведении других людей, из-за чего ваша энергия тратится напрасно. Постарайтесь в воскресенье сконцентрироваться на себе и улучшении своего эмоционального состояния.

Дева

Звезды предвещают Девам конфликты с друзьями и близкими людьми. Не стоит горячиться в этот день. Выражая партнеру свое беспокойство и неудовлетворенность, постарайтесь также узнать о его самочувствии.

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Весы

В воскресенье интерес к работе у Весов может заметно снизиться. Возможны предложения в новых сферах. Однако вы должны сначала подумать о пользе, которую вы получите от этой работы, и только потом принимать решение.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам в воскресенье не начинать новую работу и не вкладывать деньги. Людям, связанным с бизнесом, рекомендуется не торопиться со сделками, иначе они могут принести убытки.

Стрелец

В воскресенье Стрельцам рекомендуется не вступать в какие-либо споры с соседями. Проведите день в семейной атмосфере. Это придаст вам сил на новые свершения.

Козерог

Вы почти достигли своей цели, но для завершения вашего плана потребуется еще немного времени. Так что наберитесь терпения.

Водолей

У Водолеев возможны мелкие семейные споры. В выяснении отношений избегайте грубых слов. Ваше здоровье будет стабильным, но вы можете испытывать психологический стресс.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам в воскресенье не брать взаймы и не заниматься любой деятельностью, связанной с заимствованиями. Это может обострить ваши личные отношения.

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