В эту пятницу, 8 октября, сразу после выхода 4 выпуска романтического реалити «Холостячка» зрители СТБ узнают еще больше эксклюзивной информации об участниках и проекте в ток-шоу «Как выйти замуж». В этот раз эксперты вместе с мужчинами обсудят тему экспериментов в отношениях.

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Специальным гостем программы станет экс-участник 1 сезона «Холостячки», блогер Андрей Шатырко. Мужчина придет в студию, чтобы поделиться своим мнением на тему экспериментов в отношениях.

А также не пропустите самые свежие подробности 4 выпуска реалити!

Постоянные эксперты ток-шоу ― Андрей Жельветро и Виктория Любаревич-Торхова.

Смотрите «Как выйти замуж» 8 октября и каждую пятницу сразу после выпусков реалити «Холостячка»-2 на СТБ!

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