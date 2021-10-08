Кто-то уже находится в ожидании малыша, а кто-то активно планирует забеременеть в 2021 году. Такое событие является самым значительным в жизни каждого родителя. Но не менее важным есть и выбор имени. Как правильно назвать сына в 2021 году? Имена для мальчиков — читайте в материале.

Кто-то считает, что имя способно настроить жизнь человека в определенном русле. Кому-то важно почтить память близкого человека, дав его имя новорожденному. Однако во всех случаях стоит учитывать и год, в который ребенок появляется на свет. Каждый — особенный и уникальный. Поэтому главный идентификатор вашего чада должен быть максимально подходящим.

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В 2021 году сыновей стоит называть максимально милозвучными и простыми именами, которые давно устоялись в обществе. Постарайтесь воздержаться от редких, необычных или зарубежных имен, которые только-только появляются в паспортах. Не гонитесь за именованием планет, Богов, звезд или правителей. Важно, чтобы статус человека поддерживался его характером и личными качествами. Имя, данное в 2021 году, мало на это повлияет. Поэтому сделайте жизнь вашего сына максимально комфортной, а обращение к нему — мягким и привычным.

Варианты имен для ребенка в 2021 году. Имена для мальчиков

Дмитрий

Тарас

Владимир

Иван

Вадим

Тимофей

Федор

Андрей

Евгений

Матвей

Роман

Семен

Алексей

Александр

Василий

Николай

Юрий

Илья

Никита

Ростислав

Богдан

Михаил

Артем

Степан

Геннадий

Святослав

Анатолий

Валерий

Даниил

Егор

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