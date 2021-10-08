Гороскоп на 9 октября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в субботу. Что особенное должно произойти в этот день? Кто сможет отдохнуть, а кому стоит быть осторожным в финансовых вопросах? Читайте гороскоп на 9 октября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

В субботу Овнов ожидает семейный день. Встреча с близким родственником избавит вас от усталости и напряженности. Могут быть рассмотрены планы на будущее с членами семьи.

Телец

Тельцам стоит обратить внимание на свое здоровье. Возможно, вы будете страдать от болей в шейном отделе и плечах. Чтобы избежать этого, начните день со спортивных упражнений.

Близнецы

Суббота будет для Близнецов спокойной и умиротворенной. Воплотите в жизнь то, о чем давно думаете. Звезды будут благосклонны к вам.

Рак

Звезды советуют Ракам в субботу стараться во всем сохранять баланс. Сосредоточьтесь на своих целях. Не стоит уделять все время тому, чтобы стать лучше других.

Лев

После тяжелой рабочей недели Львы наконец-то смогут насладиться отдыхом сполна. Звезды предвещают вам день, полный приятных забот и встреч.

Дева

Девам стоит быть осторожными в финансовых вопросах. В субботу не стоит заключать сделок, связанных с куплей или продажей имущества.

Весы

Звезды советуют Весам держаться подальше от рискованных занятий и осторожно управлять автомобилем. Вы можете получить неожиданную травму. Также не будьте небрежны в вопросах, связанных с денежными операциями.

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Скорпион

Удачный день для Скорпионов. Если вы планируете сменить место жительства или работу, то сейчас очень благоприятное для этого время.

Стрелец

В субботу Стрельцы могут получить хороший совет от коллеги, который поможет им в дальнейшей работе. Вас ожидает вечер, наполненный романтикой и теплом.

Козерог

Такт Козерогов позволит им в субботу разрешить любой семейный спор. В их доме будет царить непринужденная и умиротворенная атмосфера.

Водолей

В субботу Водолеев может настигнуть замешательство. Вы будете огорчены из-за своих врагов. Если вам предстоит иметь дело с незнакомым человеком, то будьте очень осторожны.

Рыбы

В вашем доме будет царить праздничная атмосфера. Возможен неожиданный визит гостей. В сфере здоровья все будет в порядке, однако вы должны выделить время для отдыха.

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