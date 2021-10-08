Домашнее печенье: 10 простых рецептов от участников «МастерШеф»
На карантине лучшим решением будет собраться всей семьей и приготовить домашнее печенье. Тем более, что участники «МастерШеф» поделились своими проверенными рецептами. Читайте в материале.
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Классическое имбирное печенье
Ингредиенты:
Для теста:
Мука — 250 г + для работы с тестом
Масло сливочное — 20 г
Сахар тростниковый — 2 ст. л.
Молоко — 3 ст. л.
Мёд — 2 ст. л.
Яйцо куриное — 1 шт.
Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
Имбирь молотый — 2 ч. л.
Корица молотая — 2 ч. л.
Соль — 0,5 ч. л.
Для глазури:
Белки яичные — 2 шт.
Сахарная пудра — 225 г
Сок лимонный — 1 ст. л.
Приготовление:
- В глубокую миску помещаем 20 г сливочного масла. Добавляем 2 ст. ложки тростникового сахара. Рекомендуется использовать именно тростниковый, потому что это положительным образом скажется на цвете имбирного печенья. Добавляем к маслу 3 ст. ложки молока и 2 ст. ложки жидкого мёда.
- Ставим миску на водяную баню и перемешиваем всё её содержимое венчиком до тех пор, пока масло с сахаром не растает и смесь не станет однородной.
- Просеиваем 250 г муки. В неё добавляем 0,5 ч. ложки разрыхлителя, 2 ч. ложки молотого имбиря, 2 ч. ложки корицы, 0,5 ч. ложки соли. Перемешиваем. Добавляем 1 яйцо.
- Начинаем перемешивать тесто вилкой, добавляем жидкие ингредиенты с водяной бани. Продолжаем перемешивать вилкой.
- Когда консистенция теста позволит, берём его в руку и начинаем вымешивать на доске.
- Включаем духовку, чтобы она заранее разогрелась до температуры 180 градусов. В это время приступаем к созданию печенья. Припыляем рабочую поверхность мукой и раскатываем тесто в пласт толщиной около 5 мм.
- Вырезаем из раскатанного теста печенья разнообразной формы. Для упрощения данной процедуры воспользуйтесь готовыми формочками.
- Выкладываем печенье на противень, застеленный бумагой для выпечки, таким образом, чтобы фигурки не касались друг друга. Отправляем медовое печенье в духовку на 10–15 минут.
- Пока имбирное печенье выпекается, предлагаем не тратить время зря и приготовить глазурь, которой мы будем украшать рождественское печенье в самом конце приготовления. Для приготовления глазури нам потребуется 225 г сахарной пудры, 2 яичных белка и 1 ст. ложка лимонного сока. Взбиваем все ингредиенты миксером, пока не получим консистенцию, похожую на густую сметану. Даём белковой глазури постоять 10 минут.
- Помещаем глазурь в кулинарный мешок либо в полиэтиленовый пакет с отрезанным уголком.
- Вынимаем печенье из духовки, даём ему остыть и украшаем приготовленной глазурью. Вы можете придумать самые затейливые рисунки и узоры, у вас будет огромный простор для творчества! Также это принесет большое удовольствие детям, так что имбирное печенье можно украшать всей семьёй!
Кокосовое печенье
Ингредиенты:
Мука — 100 г
Сахар — 100 г
Кокосовая стружка — 200 г
Яйца — 2 шт.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Приготовление:
- Яйца взбить с сахаром.
- Добавить кокосовую стружку, перемешать.
- Всыпать муку с разрыхлителем, снова перемешать.
- Убрать тесто в холодильник на полчаса.
- Руки смочить водой и сформировать из теста печенье.
- Выпекать при температуре 180 градусов около 15 минут.
Яблочное печенье
Ингредиенты:
Сахар — 120 г
Ванилин — 1 пакетик
Яйца — 4 шт.
Маргарин — 200 г
Мука — 500 г
Разрыхлитель — 1 пакетик
Яблоки — 3 шт.
Приготовление:
- Яйца растираем с сахаром и ванилином, добавляем растопленный маргарин, перемешиваем, затем муку, смешанную с разрыхлителем, и вымешиваем ложкой тесто.
- Яблоки чистим и режем мелкими кубиками, добавляем в тесто.
- Выкладываем столовой ложкой небольшие горки на листы, застеленные бумагой для выпечки, и выпекаем в разогретой до 200°С духовке до золотистого цвета буквально 10–15 минут.
Овсяное печенье с медом
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 300 г
Сливочное масло — 130 г
Мед — 130 г
Лимонная цедра — 2 ст. л.
Корица — 1 ст. л.
Соль по вкусу
Приготовление:
- Примерно треть хлопьев измельчить в муку с помощью блендера.
- Сливочное масло и ложку корицы положить в кастрюльку и растопить на слабом огне.
- Добавить мед, цедру лимона, овсяную муку и оставшиеся хлопья. Затем посолить, хорошенько перемешать и дать тесту немного настояться.
- С помощью ложки выложить тесто на противень и отправить в духовку на 20 минут до зарумянивания и появления медового аромата.
Греческое рождественское печенье
Ингредиенты:
Мука пшеничная — 600 г
Сливочное масло — 400 г
Сахарная пудра — 1 ст.
Миндаль — 100 г
Коньяк — 75 мл
Яйцо — 1 шт.
Сода — 1 ч. л.
Разрыхлитель — 1 пакетик
Приготовление:
- К размягченному сливочному маслу добавить яйцо, сахарную пудру, разрыхлитель теста, соду и коньяк. Постепенно добавляя муку, замесить мягкое, но не липкое тесто.
- Каждый миндальный орешек завернуть в кусочек теста и сформировать печеньки в виде полумесяца.
- Готовые печеньки уложить на противень и выпекать в духовке при 180 градусах в течение примерно 10 минут.
- Когда печенье немного остынет, обсыпать его сахарной пудрой и уложить на блюдо.
Банановое печенье
Ингредиенты:
Бананы — 4 шт.
Овсяные хлопья — 400 г
Изюм по вкусу
Семечки подсолнуха по вкусу
Приготовление:
- Бананы измельчите в блендере и добавьте овсянку. Должна получиться густая масса. Добавьте остальные ингредиенты по вкусу и оставьте на 5 минут, чтобы масса лучше схватилась.
- Противень застелите бумагой для выпечки и ложкой выложите печенье.
- Выпекайте 10–15 минут в духовке при 170 градусах до тех пор, пока печенье не подрумянится и станет золотистым по краям.
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Шоколадное печенье
Ингредиенты:
Шоколада длая плавления — 240 г
Сливочное масло — 4 ст. л.
Мука — 2/3 чашки
Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
Соль — 1/2 ч. л.
Яйца — 2 штуки
Сахар — 3/4 чашки
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Шоколад, нарезанный на кусочки — 150 г
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Застелите лист для выпечки пергаментной бумагой.
- Измельчите шоколад на кусочки.
- Смешайте миксером сахар, яйца и ванильный сахар (около 4 минут).
- Растопите 240 г шоколада с маслом на водяной бане или в микроволновой печи.
- Добавьте расплавленный шоколад в сахарно-яичную смесь и смешайте на низкой скорости.
- В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Добавьте в шоколадную смесь и перемешайте.
- Положите в тесто оставшиеся 150 г шоколада кусочками и перемешайте.
- Выложите круглые печенья с помощью столовой ложки на лист для выпечки на расстоянии 5–7 см друг от друга.
- Выпекайте в духовке 12–15 минут.
Печенье с предсказаниями
Ингредиенты:
Мука пшеничная — 1 ст.
Сахарная пудра — 1/2 ст.
Яичный белок — 3 шт.
Растительное масло — 4 ст. л.
Крахмал кукурузный (маисовый) — 2 ст. л.
Ванильный сахар — 1 ст. л.
Соль — 1 щепотка
Приготовление:
- Муку и крахмал просейте в большую миску. В отдельной посуде взбейте белки в пену. Продолжая взбивать, всыпьте в белки пудру и ванильный сахар.
- В муку с крахмалом добавьте масло и 3 столовые ложки холодной воды. Добавьте белки и вымесите тесто. Оно должно получиться не слишком густым. Оставьте тесто на 15–20 минут.
- На противень постелите лист пергамента с нарисованными кругами диаметром 8 см на расстоянии в 2 см друг от друга. Смажьте пергамент маслом и выложите с помощью чайной ложки на каждый из кругов тесто, распределяя его ровным слоем по всей площади круга.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке не более 8 минут.
- Выньте противень, выпеченные круги теста быстро снимите с пергамента на рабочую поверхность. На середину круга кладите бумажку с пожеланием и складывайте круг пополам. Затем еще раз пополам, не склеивая концов. Дайте остыть.
Печенье «Картошка» со вкусом тирамису
Ингредиенты:
Печенье — 150 г
Какао-порошок — 0,5 ст.
Кофе черный — 5 ст. л.
Сыр сливочный — 3 ст. л.
Коньяк — 1 ст. л.
Сахар — 1 ч. л.
Приготовление:
- Варим натуральный кофе, процеживаем, отливаем пять чайных ложек и добавляем ложку сахара.
- Печенье савоярди (или любое бисквитное печенье) измельчаем в блендере.
- Добавляем кофе, сыр (комнатной температуры), коньяк и хорошенько разминаем.
- Получившуюся влажную массу скатываем в шарики, обваливаем в какао и ставим в холодильник на час.
Печенье к чаю
Ингредиенты:
Яичные желтки — 2 штуки
Ванильный сахар — 1 пакетик
Мука — 230 г
Сахарная пудра — 80 г
Сливочное масло — 120 г
Лимонная цедра — 3/4 ч. л.
Приготовление:
- Разогреть духовку до 175 градусов.
- Застелить противень пергаментной бумагой, смазать маслом и присыпать мукой.
- Просеять муку и сахар в одну миску.
- Добавить размягченное сливочное масло, яичные желтки и лимонную цедру.
- Перемешать ингредиенты до однородности.
- Месить 5–10 минут, чтобы тесто приняло эластичную форму.
- Сформировать тесто в «колбаску» и порезать на кружки.
- Положить кружки на противень и выпекать 10 минут.
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