Топ-10 детективных сериалов

Кто из нас не любит детективы? Что может быть лучше прекрасного сериала с захватывающим сюжетом, который держит в напряжении до последней секунды! Читайте в нашем материале подборку лучших детективных сериалов, которые никого не оставят равнодушным.

Больше по теме: Что посмотреть на карантине: лучшие фильмы

«След»

Идеальных преступлений не существует, ведь после каждого из них остаются следы. Если некоторые следы еще можно увидеть, то часть из них могут обнаружить только избранные профессионалы высокого уровня с помощью современного оборудования. Именно с этой целью в составе МВД учреждена новая структура: Оперативное Следственное Агентство ― «О.С.А», сотрудники которого с помощью исследований и новейшей техники расследуют сложнейшые преступления. Смотрите новые серии «След» на телеканале СТБ с понедельника по четверг в 18:05!

«Шерлок»

Еще одна история о гениальном детективе Шерлоке Холмсе, главную роль в которой исполнил Бенедикт Камбербэтч. Только на этот раз действие происходит в наши дни. Сериал «Шерлок» ― это самая популярная интерпретация книги Артура Конан Дойля. Так что если вам по душе дедуктивный метод раскрытия преступления, этот сериал ― то, что вам нужно. К тому же его рейтинг IMDb составляет 9,1.

«Настоящее преступление»

Сериал захватывает зрителя с первой минуты просмотра. В первом сезоне показана история двух детективов полиции штата Луизиана, пытающихся раскрыть дело о таинственном убийстве. Однако их попытки найти преступника растягиваются на 17 лет. Главные роли в сериале исполнили Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон и Мишель Монаган.

«Очень странные дела»

События разворачиваются в маленьком провинциальном городке. Недетская история об исчезновении маленького мальчика. Захватывающий сюжет с элементами фантастики, который держит зрителя в напряжении от серии к серии. А непревзойденная игра Вайноны Райдер и непредсказуемый сюжет никого не оставят равнодушными!

Больше по теме: Книги, которые стоит почитать в отпуске: топ-5

«Декстер»

Захватывающий сериал основан на книге «Дремлющий Демон Декстера». По сюжету главный герой ― Декстер ― жаждет правосудия. Он убивает преступников и тех, кто избежал либо получил недостаточную меру наказания.

Но может ли человек самостоятельно решать, какая мера наказания нужна тому или иному преступнику? И так ли хорошо Декстер прячет улики? Ведь, как известно, тайное всегда становится явным…

«В поле зрения»

Сериал повествует историю о загадочном миллиардере мистере Финче, который разрабатывает компьютерную программу для предсказания будущих преступлений. Не удивительно, что правительство решило использовать такую находку, чтобы предотвращать крупные теракты. В это время сам Финч тайно занимается предотвращением убийств обычных граждан и привлекает в помощь бывшего агента ЦРУ Риза.

«Родина»

Сюжет сериала разворачивается вокруг солдата, которого 8 лет считали пропавшим без вести в Ираке, однако он вернулся домой в США. Агент ЦРУ не верит ему и считает, что он участвует в террористическом заговоре. Так правда ли это? Действительно ли бывший солдат переметнулся к врагу, ведь он принял ислам. И как после 8 лет разлуки наладить отношения с женой и детьми?

«Белый воротничок»

В центре сюжета сериала ― история о сотрудничестве преступника и ФБР, которое привело к дружбе вора и поймавшего его агента. Такие разные, но в то же время похожие мужчины, которых объединяет одна цель. Конечно, вор всегда останется вором. Захватывающий сюжет гарантирован.

«Мыслить как преступник»

Драматичный сериал о команде криминалистов-психологов, которые проводят поведенческий анализ и сталкиваются с самыми невообразимыми преступниками – маньяками, педофилами, насильниками, серийными убийцами. Их задача ― составить психологический портрет и предугадать дальнейшие действия, найти преступника или похищенную либо возможную жертву.

«Элементарно»

Еще одна интерпретация на тему знаменитого Шерлока Холмса. Вот только в этот раз доктор Ватсон ― женщина. Эта задумка создана с целью показать, как мужчина и женщина могут гармонично работать в тандеме, не приплетая чувства и романтику в свои отношения. Прекрасный сюжет, загадочные преступления и еще много чего ждет вас в этом сериале.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Смотреть онлайн сериалы производства СТБ, Новый канал и ICTV