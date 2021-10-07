Соус для бургеров: топ-5 рецептов от участников «МастерШеф»
Бургер, конечно же, может быть еще вкуснее, если его сочетать с правильным соусом. Участники «МастерШеф» рассказали нам, как сделать свой любимый сэндвич еще лучше. Топ-5 рецептов соуса для бургеров читайте в материале.
Соус «Ранч»
Соус следует готовить к бургерам с постным мясом, филе индейки, с бифштексом из мяса ягненка.
Ингредиенты:
- жирные сливки – ½ стакана
- майонез – ½ стакана
- сметана – ½ стакана
- укроп, зеленый лук, петрушка – по вкусу
- цедра лимона – 1 ст. л.
- лимонный сок – 1 ст. л.
- горчица – 2 ч. л.
- соль и перец – по вкусу
Приготовление:
- Смешайте жирные сливки, сметану и майонез в равных пропорциях.
- Добавьте мелко нарубленную зелень (укроп, зеленый лук и петрушку), ложку лимонного сока, горчицу, соль и перец по вкусу.
- Готовый соус нужно немного охладить.
Соус «Биг-Мак»
Данный соус лучше всего будет сочетаться с американскими бургерами, чизбургером.
Ингредиенты:
- майонез – 2 ст. л.
- маринованный огурец (небольшой) – 2 шт.
- белый винный уксус – 1 ч. л.
- дижонская горчица – 2 ч. л.
- луковый и чесночный порошок – 1 ч. л.
Приготовление:
- Смешайте майонез, измельченные маринованные огурцы (или корнишоны).
- Влейте белый винный уксус, добавьте горчицу, лук и чеснок в порошке.
- Если не удастся отыскать порошкообразный лук, можно заменить его свежим. Только его нужно очень мелко нарезать. В этом случае добавьте гранулированный чеснок.
Соус «Зеленый»
Соус идеально подойдет для бургеров с нежирным мясом и рыбой — с бифштексом из индейки, курицы.
Ингредиенты:
- петрушка – пучок
- зеленый лук – пучок
- укроп – пучок
- анчоус – 2 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- каперсы – 1 ст. л.
- лимонный сок – 1/2 ч. л.
- оливковое масло – 1 ст. л.
- яйцо – 2 шт.
- соль, перец – по вкусу
Приготовление:
- Смешайте в блендере петрушку, зеленый лук и укроп.
- Добавьте анчоусы, очищенные зубчики чеснока, каперсы, лимонный сок, соль и перец.
- В последнюю очередь влейте оливковое масло. Оно придаст соусу однородную консистенцию и красивый глянцевый блеск.
- Когда соус будет готов, добавьте в него мелко нарубленные яйца, сваренные вкрутую.
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Соус «Гуакамоле»
Это идеальный соус для любого бургера – с лососем, для фахиты, классического куриного, вегетарианского.
Ингредиенты:
- лук (маленькая луковица) – 1 шт.
- перец халапеньо
- кинза – несколько веточек
- авокадо – 1 шт.
- соль
- сок лайма или лимона
Приготовление:
- Разотрите в ступке мелко нарезанный лук, рубленый перец халапеньо, немного кинзы и соли.
- Измельчите ингредиенты в мясорубке или блендере.
- Отдельно разотрите свежее авокадо и добавьте его к остальным ингредиентам.
- Соус для бургера нужно перетереть через сито до однородной консистенции.
- При желании можно добавить сок лайма или лимона.
Соус из горчицы
Соус из горчицы прекрасно подойдет к бургеру «Бенедикт», чизбургеру.
Ингредиенты:
- лук – маленький
- чеснок – 2 зуб.
- неострая горчица – чашка
- сухая горчица – 1 ч. л.
- кетчуп – 1/4 чашки
- сахар – 2 ст. л.
- вустерширский соус – 1 ч. л.
- красный перец и черный – щепотка
Приготовление:
- Необходимо обжарить на оливковом масле предварительно нарезанный лук и чеснок до мягкости.
- Добавьте горчицу, туда же высыпьте ложку сухой горчицы и кетчуп.
- Добавьте сахар, а также черный и красный перец.
- Затем можно добавить чайную ложку вустерширского соуса.
- Смешайте все в сотейнике. Варите на слабом огне 30 минут.
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