Модные стрижки на короткие волосы 2021: тренды на год
Если вы решились на короткую стрижку, у нас в материале вы найдете несколько замечательных трендовых идей на 2021 год. Дерзкие стрижки пикси или каре с широкой челкой, прямые стрижки до подбородка или грубая короткая стрижка, боб или асимметрия, — все это может стать актуальным в 2021 году. Мы предлагаем вам замечательную фотоподборку стрижек на короткие волосы.
Короткие волосы — это все в моде. Но в 2021 году внимание привлекают несколько новых тенденций.
Пикси
Классическая стрижка пикси является одной из самых желаемых коротких причесок для женщин в 2021 году. Отныне она может выполняться с небольшим обновлением как «мягкая стрижка пикси». Прическа отличается более мягкими переходами между боковыми сторонами и верхними волосами.
Дерзкие короткие прически
В 2021 году большой популярностью будет пользоваться дерзкий мокрый образ. Самое замечательное, что трендовый стиль особенно удачно сочетается с короткими прическами. Просто уложите гелем по бокам и зачешите переднюю часть волос назад с некоторым объемом.
Короткая стрижка с челкой
Еще один важный тренд коротких причесок для женщин 2021 года ― челка. Особой популярностью пользуется сочетание коротких бобов длиной до подбородка и челки.
Волны на коротких волосах
Каждому, кто считает, что короткие волосы автоматически выглядят по-мужски, лучше посмотреть на эти варианты. Удивительно женственный образ благодаря легким градациям и нежным волнам. Особенно красиво волны смотрятся на коротком бобе.
Короткие волосы: да или нет?
Когда дело доходит до прически, короткие волосы не становятся преградой. Помните, что такая стрижка будет очень практичной и простой в уходе, а также ни в коем случае не скучной.
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И то, что короткие волосы могут выглядеть невероятно женственно и сексуально, следует знать по образцам для подражания, таким как Эмма Уотсон, Лили Коллинз и Мишель Уильямс.