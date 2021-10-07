Один из самых известных экстрасенсов и астрологов страны, эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаял Алекперов утверждает, что 2021 год сулит немало позитивных перемен в личной жизни каждого из знаков зодиака. Это будет связано с внутренними изменениями, к которым подтолкнут нас звезды уже зимой. Главными подарками года станут принятие себя со всеми плюсами и минусами, умение слышать свой внутренний голос и душевная гармония. Читайте любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака от Хаяла Алекперова.

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Овны

Начало года порадует одиноких представителей знака романтическими знакомствами. Но звезды советуют не торопиться с выводами о понравившемся вам человеке. Есть большая вероятность разочарований. Конец весны ― начало лета для семейных знаков ― прекрасное время, чтобы реализовать вместе с партнером совместные планы.

Тельцы

Наступающий год ― отличное время для семейных Тельцов, чтобы поработать над ошибками в отношениях. В этот период у представителей знака есть все шансы прийти к общему знаменателю со своим партнером без конфликтов и разбирательств. Одиноким же Тельцам наступающий год сулит кардинальные перемены. У вас есть все шансы встретить свою судьбу.

Близнецы

В начале года эмоциональность Близнецов будет на пике. А потому семейные представители знака могут часто провоцировать конфликты со своей половинкой. Чтобы этого избежать, звезды советуют направить свою энергию в другое русло. К примеру, в творчество. Одиноким же Близнецам стоит внимательнее оглядеться по сторонам. Возможно, вы и в упор не замечаете претендента на ваше сердце.

Раки

Наступающий год для Раков будет полным противоречий. С одной стороны, одинокие представители знака будут стремиться к кардинальным переменам в личной жизни. А с другой ― боязнь разочарования может останавливать их в шаге от серьезных и решительных действий. И в этом случае звезды советуют быть смелее. Счастье в личной жизни зависит от вашей уверенности в себе.

Львы

В 2021 году профессиональная сфера деятельности может то и дело нагружать Львов массой забот. Не удивительно, что при такой загруженности личная жизнь представителей знака может отойти далеко на второй план. Но звезды советуют все же сохранять баланс и больше времени уделять своей половинке. Так как главной причиной ссор в отношениях будет именно ваша занятость.

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Девы

В наступающем году звезды советуют семейным Девам быть осторожнее в высказываниях, особенно если дело касается споров с любимым человеком. Чрезмерная категоричность может стать причиной серьезного конфликта, уладить который будет весьма нелегко. Одиноким же сердцам уже с начала года стоит чаще выходить в свет ― судьбоносное знакомство не за горами.

Весы

2021 год для Весов ― благоприятное время, чтобы завершить какой-то этап в сфере личных отношений, будь это решение расстаться или же наоборот ― съехаться со своей половинкой. Главное при этом ― не робеть. В противном случае рискуете упустить много драгоценного времени, потратив его на сомнения.

Скорпионы

Этот год для Скорпионов ― удачное время, чтобы начать совместную жизнь со своей половинкой или узаконить свой союз. Брак, заключенный в этом году, будет крепким и счастливым. Одиноким же сердцам стоит быть внимательнее с новыми знакомствами в начале года ― есть большая вероятность разочароваться в человеке.

Стрельцы

В 2021 году семейным Стрельцам стоит быть сдержаннее в плане критики и замечаний в адрес любимого человека. Сейчас конфликт может загораться от малейшей искры. Поэтому старайтесь думать не о том, чтобы доказать свою правоту, а о том, чтобы сохранить гармонию в отношениях. Ведь все-таки погода в доме намного важнее.

Козероги

В начале года Козероги рискуют повторить уже когда-то совершенную ошибку в плане отношений со своей второй половинкой. Стоит ли говорить, что такая ситуация вызовет еще больший резонанс со стороны вашего партнера. А потому звезды советуют учитывать прошлый опыт и не наступать дважды на одни и те же грабли.

Водолеи

Наступающий год для Водолеев ― прекрасное время, чтобы перевести свои отношения на новый уровень. Многие представители знака пересмотрят свои взгляды на личную жизнь и отважатся на серьезные перемены, вроде начала совместной жизни с партнером, заключения брака и даже планирования ребенка.

Рыбы

В первой половине года Рыбам нужно быть бдительными. Звезды советуют не откровенничать на тему личной жизни в разговорах с людьми, в которых вы не уверены на все сто. Так как есть большая вероятность не только стать объектом сплетен, но и спровоцировать этим конфликт со своей половинкой.

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