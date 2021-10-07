Гороскоп на 8 октября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в пятницу. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 8 октября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

В пятницу Овны будут как никогда сильны и выносливы. Вам следует использовать эту благоприятную фазу, чтобы начать приводить себя в форму. Ваше тело скажет вам за это спасибо.

Телец

Пятница будет подходящим днем для Тельцов, чтобы подвести итоги рабочей недели и составить план на будущее. Вечер стоит провести в компании друзей.

Близнецы

Звезды предвещают Близнецам сложный и напряженный день на работе. Вам придется разбираться с завалом накопившихся за неделю задач. Но уже вечером вас ждет приятное общение в хорошей атмосфере.

Рак

Раки могут столкнуться с непониманием со своим партнером. Сохраняйте спокойствие. Немного дипломатии ― и вы сможете быстро найти компромисс.

Лев

Пятница будет полна стресса для Львов. Но не позволяйте ему поглощать все ваши мысли. Остановитесь, подумайте и становитесь независимее.

Дева

Девам не стоит молчать и держать все в себе. Не стесняйтесь. Хорошие идеи должны быть воплощены в жизнь, причем немедленно.

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Весы

Звезды советуют Весам держаться подальше от особо рискованных сделок. Подходите ко всем предложениям осторожно и с холодной головой.

Скорпион

Взгляните на свою жизнь с другой точки зрения. Ваши преданные друзья нуждаются в вас. Чтобы не потерять их, вам стоит больше времени проводить с ними.

Стрелец

Не сомневайтесь в своих силах и успехе. Страх и безнадежность ― благоприятная среда для неудач. Ваши стратегии принесут большой успех.

Козерог

В любовной сфере удача будет на вашей стороне. Одинокие представители знака могут встретить вторую половинку, а Козероги в отношениях улучшат взаимопонимание с партнером.

Водолей

В пятницу Водолеям стоит оставаться при своем мнении и не сомневаться. Тогда в важном обсуждении вы сможете убедить других в своих взглядах и заслужить доверие начальства.

Рыбы

Благоприятный день для Рыб. Под конец рабочей недели вы сможете выдохнуть и расслабиться. Вас могут обременять конфликты и ссоры в семье, но благодаря вашему терпению и вежливости вы сможете их уладить.

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