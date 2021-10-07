Как бы ни менялась мода, классика всегда остается актуальной. И маникюра это тоже касается. Ну а какой вид нейл-арта считается одним из самых красивых? Конечно же, французский! Вот только в нынешнем разнообразии дизайна очень сложно сориентироваться и понять: а что же модно? Читайте в нашем материале о самых главных тенденциях французского маникюра на короткие ногти в сезоне осень 2021.

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Классический френч

Классический френч никогда не потеряет своей актуальности. Этот вид нейл-арта идет практически всем: от школьниц до директрис предприятий. Однако в сезоне осень 2021 можно немного поэкспериментировать и попробовать как-то разнообразить данный вид маникюра незамысловатым дизайном.

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Черно-белый френч

В сезоне осень 2021 также на пике популярности черно-белый френч. Он может быть как классическим, так и с рисунками. Попробуйте один или два ногтя оформить иначе. Также интересно будет смотреться лунный маникюр в черном цвете. А черное омбре в дополнении с классической белой полоской выглядит очень оригинально.

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Винный маникюр

Бордовый цвет неизменно ассоциируется у всех с осенью. И не удивительно, ведь природа меняет свои краски. Вот и все модные издания пестрят моделями с необычным французским маникюром бордового цвета. Правда, в 2021 году нейл-дизайнеры пошли немного дальше. Они предлагают полностью окрашивать ногтевую пластину цветом марсала, а вот полоски выделять золотом. Лунный маникюр в таких же тонах также смотрится великолепно. А любительницы всего блестящего могут украсить ногти стразами. Главное ― не переборщить.

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Да будет цвет!

Но не бордо единым. В осеннем сезоне не теряет своей актуальности цветной французский маникюр. Черно-красный или классический с серебряной окантовкой. Фантазируйте. Все в ваших руках. Только помните: цвета должны соответствовать осенней палитре.

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Необычный французский маникюр

Ну а любительниц более экстравагантного маникюра ждет сюрприз: в сезоне осень 2021 на пике популярности необычный французский маникюр. Легкие мазки, разнообразие цвета и форм ― все, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

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