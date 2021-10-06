Выходные в октябре 2021: будут ли дополнительные выходные

Октябрь 2021 года порадует украинцев дополнительными выходными днями. В этом месяце нас ждут долгие выходные, приуроченные ко Дню защитника Украины. Когда же мы будем отдыхать? Читайте в нашем материале.

Второй месяц осени подарит украинцам два дополнительных выходных дня. 14 октября страна празднует День защитника Украины, который выпадает на четверг. Чтобы дать гражданам возможность отдохнуть как следует, пятница, 15 октября, также объявлена официальным выходным. Однако этот рабочий день переносится на субботу, 23 октября. Таким образом, в середине октября нас ждут небольшие «каникулы» ― 4 выходных дня подряд.

Выходные в октябре 2021 года

14, 15, 16 и 17 октября

Кроме того, нерабочими остаются субботы и воскресенья: 2‒3, 9‒10, 24, 30‒31 октября.

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