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Лунный календарь на октябрь 2021: когда полнолуние

06.10.2021

Луна оказывает очень серьезное влияние не только на здоровье человека, но и на нашу жизнь в целом. Именно поэтому нужно знать фазы Луны. Так можно избежать проблем с самочувствием, а также тщательно спланировать самые важные события. Читайте в нашем материале информацию о том, когда в октябре 2021 года новолуние и полнолуние.

Дата новолуния в октябре 2021 — 6 октября в 5:37.

Дата полнолуния в октябре  2021 — 20 октября в 19:05.

Фазы Луны по числам в октябре 2021:

  • 1‒5 октября — убывающая Луна.
  • 6 октября в 5:37 — новолуние.
  • 7‒19 октября — растущая Луна.
  • 20 октября в 19:05 — полнолуние.
  • 21‒31 октября — убывающая Луна.

Больше по теме: Прогноз астрологов на 2021 год

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