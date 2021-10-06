Гороскоп на 7 октября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в четверг. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 7 октября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

В четверг Овнам стоит сконцентрироваться на текущих задачах и не отвлекаться по пустякам. Это принесет свои плоды в будущем.

Телец

Звезды предвещают Тельцам благоприятный день в сфере финансов. Вы можете получить прибыльное предложение либо повышение зарплаты.

Близнецы

Близнецы много сделали за последнее время, и в четверг они могут получить награду за свои усилия. Проведите этот день с пользой для себя, отдохните, ведь впереди вас ожидают большие изменения.

Рак

В четверг у вас будет возможность уладить давние разногласия в семье. Подождите, пока кто-нибудь попросит вас о помощи. Но в решении конфликта ни в коем случае не принимайте чью-либо сторону.

Лев

Звезды советуют Львам в четверг скептически относиться к радикальным изменениям. Не каждый план действительно хорош, поэтому не стоит сильно рисковать. Будьте благодарны за все, что происходит сейчас.

Дева

Любезный характер Дев поможет им открыть новые горизонты. Оставайтесь собой, и у вас будет возможность получить хорошее финансовое предложение.

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Весы

В четверг вам может быть предоставлена ​​новая зона ответственности, которая полностью вас поглотит. Покажите, на что вы способны. Это принесет вам успех в дальнейшем.

Скорпион

Если у вас есть сложная или трудоемкая работа, самое время заняться ею. Внутренний положительный настрой поможет справиться со всеми трудностями.

Стрелец

У вас есть очень четкие представления о том, каким должно быть ваше будущее. Но важно обсудить эти изменения с вашим ближайшим окружением. Возможны неожиданные новости.

Козерог

Будьте осторожны со знакомыми и коллегами. Не все, кто улыбаются Козерогам, на самом деле благосклонны к ним. Вас могут подставить в самый неподходящий момент.

Водолей

Водолеям не стоит в четверг торопиться ни в чем. Немного терпения принесет вам большую пользу. Постарайтесь заняться незавершенными делами.

Рыбы

Удача будет на стороне Рыб. Тем не менее, будьте осторожны, чтобы не перенапрягаться. Уделите время своему здоровью.

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