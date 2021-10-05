Уход за кожей вокруг глаз – ответственная и важная задача для девушки в любом возрасте, ведь очень нежная и тоненькая кожа быстрее всего подвергается старению. О каких основных принципах ухода за кожей вокруг глаз стоит знать? Читайте в материале!

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Кожа вокруг глаз требует постоянного внимания и заботы – это правило, которого стоит придерживаться в любом возрасте. Для того, чтобы продлить молодость кожи вокруг глаз, не обязательно начинать пользоваться специальными омолаживающими средствами как можно раньше, но придерживаться простых правил ухода за самой нежной частью вашего лица – обязательно! 5 простых советов, которые вам в этом помогут:

1. Макияж и демакияж. Для макияжа и демакияжа зоны вокруг глаз обязательно подбирайте качественные средства, которые предназначены конкретно для этой области лица (информация должна быть указана на упаковке). Снятие макияжа (если вы пользуетесь декоративной косметикой) – ежедневный ритуал, пренебрегать которым категорически нельзя. Очищайте вашу кожу от косметики и загрязнений, а также увлажняйте и питайте ее.

2. Наносите косметические средства правильно. Как вы уже знаете, кожа вокруг глаз очень тоненькая, соответственно, она требует нежного и бережного отношения. Перед нанесением крема или спецсредств обязательно очистите кожу, далее нанесите его лёгкими вбивающими движениями подушечками пальцев, нижнее веко по направлению от внешнего угла глаза к внутреннему по линии косточки, верхнее — от переносицы к вискам. Движения должны быть мягкими, чтобы не повредить и не растянуть кожу.

3. Солнцезащитные очки – не только модный аксессуар, но и важный фактор сохранения молодости кожи вокруг глаз. Помните, очки должны полностью закрывать линии глаз, а также иметь высокий уровень защиты от УФ-излучений. Также не забывайте использовать косметические средства с SPF – солнцезащитным фактором.

4. Проводите гимнастику для глаз. Думаете, что гимнастика полезна только для тела? Ваше лицо также нуждается в поддержании тонуса. Для того, чтобы нежная кожа не теряла свою эластичность, проводите легкую гимнастику: сделайте несколько круговых движений с закрытыми и открытыми веками, сфокусируйтесь на объекте рядом с вами, после чего выберете точку дальше, сделайте несколько произвольных движений глазами и т.д.

5. Питание, сон и вода! Ваш рацион и режим дня сказывается не только на здоровье, но и на внешнем виде. Если вы заметили резкое появление морщинок вокруг глаз – пересмотрите свой режим дня, правильность питания и количество употребляемой воды, ведь ваш организм – цельная система, и если проблема кроется во внутренних функциях, одной косметикой тут не обойтись.

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