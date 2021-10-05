Тренды нового осеннего сезона направлены на то, чтобы сохранить тепло внутри вас. Приготовьтесь к уютной одежде плюшевого мишки и из искусственного меха. Однако есть одна маленькая деталь, о которой стоит упомянуть! Итальянская столица моды Милан поставила мини-юбку во главу осеннего сезона 2021 года. Что же будет модно этой осенью? Как оставаться стильной и при этом чувствовать себя комфортно? Читайте в нашем материале.

Мировые подиумы разрываются новой энергией. Основное внимание в осеннем сезоне уделяется подиумным интерпретациям майки, трикотажа и явно повседневного «рубашечного костюма» вместо строгого брючного костюма.

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Свободная мода — это лучшее проектирование будущего! Поэтому представляем десять самых важных модных тенденций осени 2021 года

Вязаные вещи

Мех Тедди

Мода 60-х

Спортивная мода

Жилет

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Мини

Кожа

Аля 2000-е

Монохромный пошив

Милитари

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