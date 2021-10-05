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Лунный календарь стрижек на октябрь 2021

05.10.2021

Лунный календарь стрижек на октябрь 2021 года поможет вам определиться с датой похода к парикмахеру. Чтобы добиться идеального результата и не навредить волосам, нужно учитывать фазу Луны в октябре 2021 года. В нашем материале вы узнаете, в какие дни лучше всего стричься.

лунный календарь стрижек на октябрь 2021

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Благоприятные дни для стрижки волос в октябре 2021 года

В октябре 2021 года будет довольно много благоприятных дней для изменения прически. Поэтому, если вы все еще сомневаетесь по поводу смены имиджа, выбирайте один из следующих дней и смело записывайтесь к парикмахеру. Итак, лучше всего делать стрижку и окрашивание в такие дни: 2―5, 1014, 1920, 25, 29 октября. Именно в эти даты изменение прически будет наиболее удачным.

Неблагоприятные дни для стрижки волос в октябре 2021 года

А вот в следующие дни октября лучше воздержаться от стрижки и покраски: 6, 15―16, 18, 26 октября. Изменение имиджа в эти даты может обернуться проблемами с волосами или неудовлетворением от новой прически.

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