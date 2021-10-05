В октябре будет несколько магнитных бурь, которые могут доставить неудобство чувствительным к их воздействию людям. Если знать расписание магнитных бурь, то можно уберечь здоровье и подготовиться к потрясениям из-за этих штормов. Когда ждать магнитные бури в октябре 2021 года ― читайте в материале.

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Многие люди являются метеозависимыми и остро чувствуют изменения погоды, перепады температуры и геомагнитной активности. Некоторые из них очень впечатлительны и соотносят свое плохое самочувствие со случайными погодными явлениями. Мы составили для вас расписание магнитных бурь в октябре 2021 года, чтобы вы могли подготовиться.

Кому стоит опасаться магнитных бурь?

Во время сильных магнитных бурь возможны перепады настроения, давления и обострение хронических заболеваний. Особенно остро это ощущают люди с сердечно-сосудистыми недомоганиями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата ― переломами, растяжениями, спортивными травмами.

В период бурь нужно сохранять покой, не нервничать, не принимать опрометчивых решений и не совершать дальних поездок, особенно в места, где медицинская помощь может оказаться труднодоступной.

График магнитных бурь на октябрь 2021 года

4–5 октября будет средняя магнитная буря на 4 балла.

10 октября предвидится средняя магнитная буря на 4 балла, но 8 и 9 октября возможны «завихрения» на 3–4 балла.

18–21 октября ожидается магнитная буря в пределах 4 баллов с возможными перепадам от 3 до 5.

30 октября может начаться магнитная буря, которая продлится в ноябре. Ее оценивают на 3–4 балла, что не должно сильно сказаться на здоровье людей.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь?

В периоды геомагнитных бурь стоит быть на связи с семейным врачем, чтобы в случае ухудшения здоровья получить грамотную помощь.

Если вы остаетесь дома, стоит хотя бы раз в день прогуливаться на свежем воздухе, в течение дня проветривать помещение. Нужно пить много воды, чтобы организм не был обезвоженным, не пропускать приемы пищи и не нервничать ― в эти дни возможны ссоры и провокации, которые ничем хорошим не заканчиваются.

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