Гороскоп на 6 октября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в среду. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 6 октября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Удачный день для Овнов. Вы можете получить больше денег, чем обычно, и поощрение со стороны начальства. В любовной сфере вас ожидает приятный сюрприз.

Телец

Тельцам стоит быть более открытыми и расслабленными. Так вы не будете оказывать на себя давление и сможете сохранить внутренний баланс.

Близнецы

Не давайте в среду обещаний, которые не сможете выполнить. Этим вы не сделаете никому одолжения. Научитесь говорить «нет». Проведите больше времени на свежем воздухе.

Рак

Вы можете оказаться замешанным в конфликте. Не стоит сгоряча говорить того, о чем вскоре пожалеете. Будьте спокойны и рассудительны. Проведите вечер в компании близких.

Лев

Вы слишком много думаете о том, что уже произошло. Таким образом вы блокируете себя и не можете двигаться дальше. Избавьтесь от нервного напряжения и побалуйте себя.

Дева

В среду одинокие Девы могут встретить подходящего для себя партнера. Будьте открыты к новым знакомствам. Тем, кто уже обрел вторую половинку, стоит больше времени уделить романтике и сохранению отношений.

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Весы

Удача будет не на стороне Весов, поэтому не стоит надеяться на большие победы. Вашему телу и разуму будет полезно немного отдохнуть. Найдите правильное сочетание физических упражнений и расслабления.

Скорпион

Юмор и сообразительность сыграют на руку Скорпионам. Вы сможете стать более независимыми в профессиональной сфере. Будьте уверены в себе, это вас вдохновит.

Стрелец

В среду Стрельцы могут быть склонны к импульсивным и неконтролируемым эмоциональным всплескам. Уделите время себе и переведите дух. Так вы сможете провести этот день без потерь.

Козерог

Звезды предвещают Козерогам новые знакомства и приятные встречи. Ваша внутренняя сила и предприимчивость помогут решить незаконченные дела.

Водолей

Благодаря своей ответственности вы сможете заложить важную основу для дальнейшего развития. Обратите внимание на внешние сигналы. Они помогут понять, куда двигаться дальше.

Рыбы

В среду проблемы на работе решатся сами по себе, и вы обнаружите, что ваши переживания были напрасными. Воплотите в жизнь то, о чем давно думали. Звезды будут на вашей стороне.

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