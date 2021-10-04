Гороскоп на 5 октября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака во вторник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 5 октября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Давно ли вы занимались спортом? Самое время задуматься о своем здоровье. Звезды советуют Овнам провести активный день. Это благоприятно скажется на вашем самочувствии.

Телец

Тельцам не рекомендуется начинать день с решения важных вопросов. Спокойное начало дня гарантирует плавное вхождение в рабочий ритм.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам не сомневаться в себе, а действовать. Постарайтесь решить давние вопросы, которые мешали вам двигаться дальше. Удача на вашей стороне.

Рак

Получше присмотритесь к окружающим вас людям. Во вторник не стоит делиться личными секретами.

Лев

Львам стоит воздержаться от активных действий и поручить выполнение запланированных дел близким людям или коллегам по работе.

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Дева

Девам стоит остановиться и задуматься над тем, в правильную ли сторону они движутся. Возможно, именно сегодня получится наиболее эффективно спланировать дальнейшие действия, которые помогут вам в будущем.

Весы

Самообразование и самосовершенствование ― это девиз дня Весов. Постарайтесь во вторник заняться теми вещами, которые помогут вам реализоваться в будущем.

Скорпион

Не лучший день для путешествий. Постарайтесь перенести все планы, связанные с поездками или переездом.

Стрелец

Что делает вас счастливым? Звезды советуют Стрельцам посвятить время своему хобби. Это придаст сил на новые свершения.

Козерог

Подходящий день для прощения близких людей. Если вас беспокоят старые обиды и недоговоренности, постарайтесь их отпустить. Вы сразу ощутите облегчение.

Водолей

Если вы большую часть дня находитесь в помещении, то сегодня лучшего всего провести время на природе. Перенесите свои планы на свежий воздух ― хорошее настроение и производительность гарантированы.

Рыбы

Рыбам стоит провести время с семьей. Поддержка и забота близких помогут в принятии сложных решений.

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