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«Бабий Яр. Контекст»: премьера фильма к 80-й годовщине трагедии

04.10.2021

Сегодня, 4 октября, в 22:00 на телеканале ICTV к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру состоится премьера фильма «Бабий Яр. Контекст». Это фильм-лауреат специальной премии Каннского кинофестиваля 2021 года режиссера Сергея Лозницы. Лента выйдет в рамках спецформата «Свободы слова» на ICTV.

Video: «Бабий Яр. Контекст»: премьера фильма к 80-й годовщине трагедии

Сегодня, 4 октября, в 22:00 на телеканале ICTV к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру состоится премьера фильма Бабий Яр. Контекст режиссера Сергея Лозницы

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